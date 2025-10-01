Viti y la psicosis del fortín de la UD Las Palmas: "Jugar en el Gran Canaria no es un infierno"

Víctor Álvarez Rozada 'Viti' relata una vida bajo el silencio de la enfermería, compra la 'teoría del escupitajo mágico' de Lukovic -que hoy conoce su sanción- y aclara que jugar en el Gran Canaria "no es un infierno". El lateral asturiano debutó el pasado sábado en esta edición liguera tras lesionarse el 2 de agosto en la final del Trofeo Teide ante el CD Tenerife. "Nadie se acuerda de ti", valoró. El cuadro de Luis García, tras caer ante el Almería 0-1, recibe el domingo al Cádiz (20.00 horas). Van dos derrotas de local.

"La lesión es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Provoca que estés mucho tiempo trabajando en la sombra. Nadie se acuerda de ti. Es muy duro, pero ya lo tengo olvidado. Me encuentro bastante bien. Intento competir al máximo para recuperar la forma en la que estaba [fue indiscutible con Martínez]. Primero tengo que ganarme un puesto", aseveró en relación a su particular batalla por la luz de la titularidad con Marvin.

La UD ocupa el puesto 13º en el ranking de la puntuación de local con 4 puntos de doce -una victoria, un empate y dos derrotas-. Para Viti, todo se reduce a una cuestión de precisión y determinación en las dos áreas. Dos derrotas, un triunfo y un empate es el balance de la UD como local hasta el momento. "Jugar en el Gran Canaria no es un infierno, prefiero jugar en casa que fuera. Los resultados no están acompañando, pero el juego del equipo sí está yendo por el camino que queremos. Quizá nos está faltando contundencia en las dos áreas, tanto para marcar como para no encajar".

Los pitos del partenón y la frase de Suárez

La afición pío pío despidió al equipo con pitos el pasado sábado e incluso hubo tramos con un talante muy crítico. Pero para Viti, no hay que perder la calma ni dejarse arrastrar por el pesimismo. El triunfo ante el Cádiz, en la contienda de este domingo, catapultaría a los isleños a las posiciones de privilegio. Bajo este clima de alta tensión, Álex Suárez, uno de los pesos pesados de la caseta, recriminó a la grada su falta de temple. "La afición no se tiene que impacientar".

El lateral y extremo asturiano realza que "debemos tener calma". "Todos tenemos exigencias. Nosotros mismos también, porque acabamos de bajar de Primera. Debemos tener calma. Cuando perdemos no hay que volverse locos y en las victorias debemos mantener una línea estable", lanza como salvavidas de providencia y arista zen.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas