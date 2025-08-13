La Virgen del Pino como guardiana de la UD Las Palmas

La expedición de la UD Las Palmas cumplió con su compromiso anual. Visitó Teror para verse las caras con la Virgen del Pino y renovar los votos de cara a la próxima temporada. Aclamados por una multitud de aficionados, el equipo pidió a la patrona sus mejores deseos de cara a un curso en el que el reto es volver a Primera División.

"La casa de los canarios. Aquí nos hablan de esperanza, ilusión y alegría". Así comenzó el párroco de la Basílica del Pino, Jorge Martín de la Coba, su discurso ante la UD Las Palmas. Una tradicional visita que cada año se repite, y en la que el conjunto amarillo pide a la patrona sus deseos de cara a la próxima temporada. Un alegato que estuvo marcado por los triunfos y los altibajos como parte de la vida, y en la que Jorge Martín subrayó la importancia de contemplar las derrotas como una manera de fortalecerse y afrontar nuevos retos.

La UD Las Palmas quiere renovar la esperanza de cada curso. Con una estampa de la Virgen del Pino en el vestuario, como desveló Miguel Ángel Ramírez, la intención de citarse con la patrona no fue otra que potenciar la ilusión. "Que el trabajo y la constancia sea un talante para seguir soñando", apuntó el párroco ante el aplauso de los ahí presente, ya fueran miembros del equipo o aficionados, que no dejaron pasar la oportunidad de citarse en Teror con los suyos.

Con un baño de masas y con la Virgen del Pino como protagonista, el presidente de la entidad amarilla expresó que la plantilla, cuerpo técnico y staff del club pusieron rumbo a Teror para renovar los votos. "Somos muy creyentes, y los que no lo son tratamos de hacerlos. Creemos mucho en ella y la veneramos constantemente". Ejemplo de ello fue el técnico Luis García, que al pasar por delante de la imagen de la Virgen no dudó en persignarse. Un recién llegado que entendió a la perfección el poder de Pino.

Con la misma ilusión

El Miguel Ángel Ramírez más sensible alzó la voz para dejar claro el hecho de que en el deporte no siempre se gana, e hizo referencia a los resultados del pasado curso, cuando el equipo no pudo evitar el descenso. "Esta pasada temporada las cosas no salieron como queríamos y ahora afrontamos esta nueva temporada con las mismas o con más ilusión", aseguró.

Con una imagen de la Virgen en el vestuario, el conjunto amarillo renueva votos en Teror

Agradeció a sus abonados, esos que este año han hecho récord e indicó que todos ellos serán correspondidos con trabajo, compromiso y seriedad. "La Virgen siempre estará de nuestro lado; seguro que nos saldrá bien", sentenció. Una jornada que ya es tradición en las filas amarillas, y a la que no pudo faltar el grito unísono de "¡Viva la Virgen del Pino, y viva la Unión Deportiva Las Palmas!".

Para finalizar el acto protocolario, una mirada al camarín de la Virgen, que pronto será protagonista en sus fiestas, una foto de familia y un único deseo: devolver a la UD Las Palmas a la Primera División y que las lesiones no perturben la temporada de los futbolistas amarillos.