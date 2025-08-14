Viera y Sandro, nuevos escuderos para los capitanes Kirian y Álex Suárez

Los cuatro guardianes de la UD Las Palmas. Cuatro caras conocidas y la necesidad de portar el brazalete de capitán. Jonathan Viera, Álex Suárez, Kirian Rodríguez y Sandro Ramírez serán los encargados de velar por el conjunto amarillo dentro y fuera de los terrenos de juego de cara al próximo curso, tal y como ha dado a conocer el club en sus redes sociales. Una foto de familia en la que por primera vez entra Sandro Ramírez.

Ayer, durante el acto institucional de la UD Las Palmas en Teror, Viera fue el encargado junto al presidente de hacer la ofrenda floral a la Virgen del Pino, por lo que su figura como capitán era visible. Junto a él, Álex Suárez, que la pasada campaña ya lo lució, y Kirian Rodríguez, que tras su recuperación se espera que sea uno de los fichajes de la temporada.

Cuatro canarios en busca de la felicidad de la UD Las Palmas, marcando veteranía e insularidad. Con Sandro lesionado y Kirian Rodríguez haciendo la puesta a punto para volver a los terrenos de juego, el brazalete se turnará entre Viera, que está por ver si finalmente llega al inicio liguero del domingo tras sus problemas de espalda, y Álex Suárez.

Relevo en el brazalete

Sandro Ramírez se une al elenco de capitanes principales de la UD Las Palmas después de las salidas de dos capitanes entre la pasada campaña y el actual verano. Fabio González fue el primero en dejar el club en la ventana de mercado invernal del curso anterior; mientras que Benito Ramírez no prolongó su trayectoria en la entidad al no renovar su contrato después de una década como amarillo.

Ambos formaban como escuderos de la guardia formada por Kirian Rodríguez y Álex Suárez al comienzo de la temporada 2024-25, en el que el brazalete quedó un tanto huérfano en el tramo final del campeonato con el de Candelaria de baja por su recuperación del linfoma de Hodgkin, y Suárez y Benito con menor repercusión en el once. De esta forma se vio en varios partidos a Alberto Moleiro portanto la cinta en su brazo al ser el jugador más veterano en el vestuario.