Viera: «Amatucci juega cuando queman las papas»

Jonathan Viera y sus frases del Chistera de Manolo Vieira. Genio el verde y con el micrófono. El capitán de la UD, que volvió a vestir de amarillo casi dos años después, puso en valor el arte de Luis García y de Amatucci. «Juega cuando queman las papas; en ese instante en el que es muy complicado». Además, advierte que le dio la asistencia a Clemente en el tanto maradoniano del maño. «Clemente está haciendo un inicio de campaña espectacular. Es un espectáculo verle entrenar y se lo merece. Este gol le va a dar mucha confianza. Es increíble sobre todo por el minuto que era (...) Pero me tienen que apuntar la asistencia».

Además, pone en valor la primera victoria para aplacar las dudas. «Apretaban hombre a hombre pero el equipo no perdió su idea, y eso es lo importante. Hemos dado con la tecla con el míster, se adapta a nosotros y con el paso del tiempo y recuperando gente este equipo va a jugar muy bien al fútbol», valoró en los medios oficiales. E insiste que es un empujón de pura autoestima este 1-3. «Sí, sobre todo para la confianza del grupo es muy importante esta victoria. Somos un equipo muy joven, es bueno porque tenemos mucha energía, pero tienen sus cosas malas como se vio en el primer partido que hicimos una falta y nos metieron ese gol del empate».

Se rinde al italiano Amatucci. «Juega muy bien, tiene mucho temple sacando la pelota bajo presión. Si sigue mejorando va a tener un futuro espectacular». El ‘21’ asume que su final está cada vez más cerca, pero que disfrutó de su cuarto de hora con el corazón de un niño. «Estoy muy contento, muy ilusionado, uno ya sabe que entra en una edad que cada vez queda menos. Cada vez con más ilusión y más nostalgia. Llevo un mes parado, me ha costado arrancar, pero creo que me voy a poner bien y voy a disfrutar de esta camada de chavales que tienen una gran energía y mucho talento».