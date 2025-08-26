La Vespino de Clemente, once toques, doce segundos y el Van Gogh de los goles de la UD Las Palmas

Enrique Clemente y una obra de arte de doce segundos, 80 metros y once toques con su bota izquierda. Escáner del 'Clementazo maradoniano'. El central de 26 años, reconvertido a lateral zurdo en sus dos partidos de este curso con la UD Las Palmas en el ciclo de la regeneración de Luis García, dejó un tanto de bandera en el Nuevo

Arcángel para firmar el 0-3 en el minuto 82 y convertirse en inmortal. Tanto de época como el de Colunga ante el Eibar, el de Guayre en el Camp Nou o el de Tana en el Santiago Bernabéu. No hay mejor manera de sepultar el Cordobazo -que volvió a salir en la previa para un club que no ganaba en el territorio califa desde 2014-.

Es su primer tanto de amarillo, en su partido 18 en su segundo temporada tras llegar en la 22-23 y salir cedido al Racing de Ferrol y Zaragoza, y el segundo en su carrera profesional -el anterior fue contra el CD Tenerife en La Romareda en Segunda el 19 de enero de 2025 con el club maño-. Con vínculo contractual hasta junio de 2026, regresó a la UD tras consumarse el descenso tras 20 partidos con el Zaragoza y una salvación agónica. Para Luis García Fernández, más allá de fichar a Cristian Gutiérrez -que está jugando como extremo-, el lateral zurdo siempre ha sido propiedad de un zaguero que había generado desconfianza.

Clemente recibe un balón de Viera en el campo amarillo y orientado en su banda. Supera la marca de cuatro rivales con una facilidad pasmosa, tras dejarse el pulmón en las tareas de presión, y bate a Marín de tiro cruzado. Jacobo, Isma Ruiz y Theo, el hijo de Zidane, para darle algo de caché al fotograma, se quedan descolgados al paso de la Vespino del frenesí. Fomeyem, el cuarto que sale en la foto, intenta firmar un corte imposible y Marín no acierta en el despeje al palo largo. Segundo gol de profesional con asistencia de Viera, a 80 metros, que reclama el 21 para su expediente.

La venganza del señalado bajo la amenaza de la posición maldita. De Sinkgraven al Maradona del Pilar. Los extremos de un lateral zurdo que vale de plataforma hacia la inmortalidad. "No me lo pensé y tiré para adelante. He marcado pocos...Por supuesto que es el gol de mi vida", determina el Peluso con el '5' a la espalda de la UD Las Palmas. El debate del lateral zurdo, con Cristian Gutiérrez de extremo, queda aplazado por este lienzo con empaque de Van Gogh.