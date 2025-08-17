El verano loco de una afición de la UD Las Palmas que busca un nuevo récord

La UD tiene una deuda con la marea amarilla. Un triunfo en los 229 días del año natural 2025. El cuadro amarillo inicia esta noche ante el Andorra su andadura en su 34ª temporada en la categoría de plata. En la pasada temporada, jugó diez partidos de local desde el pasado 12 de enero ante el Getafe (1-2) con un balance de una victoria, dos empates y siete derrotas.

La única alegría llegó ante el Atlético de Madrid del Cholo 1-0, el 19 de abril, merced al agónico tanto de Javi Muñoz –ahora en las filas del Getafe de Bordalás–. Por lo tanto, esta noche se puede romper una secuencia negativa de 121 días sin éxitos de local. El último pulso en el Gran Canaria fue ante el Lega con los isleños ya descendidos y con nueva ración de deshonra 0-1 con afluencia de 11.279 valientes, en la penúltima jornada.

La media de afluencia en la pasada 24-25 fue de 23.010 espectadores con un dato total de 437.195 (107.896 fieles más que un club de categoría Champions como el Villarreal, 237.155 más que el descendido Lega, 127.426 más el Deportivo Alavés o 232.155 más que el Getafe, club que lleva 21 de los últimos 22 cursos en Primera). En relación al número de abonados, se baja del dato histórico de 25.000 carnés a 23.000 que existen en la actualidad. Un acontecimiento. La confirmación de que la UD no está sola.

Es el mejor dato de los amarillos en su 76 años de vida en Segunda División. Solo en dos temporadas, en las dos últimas en Primera con 25.000, se pulveriza el guarismo del orgullo. Los 23.000 guardianes del escudo se hacen con el control de una entidad que figura en todas las quinielas para el ascenso. Desde la mesura y el respeto, tratará de estar entre los elegidos tras 42 jornadas de combate para firmar algo sin precedentes. La UD nunca subió a la primera.

El club grancanario es el tercero de Segunda con más socios, solo superado por el Deportivo de Yeremay Hernández (25.300) y el Málaga CF (25.100). Junto a los amarillos, en esa posición de honor, aparece el Sporting (21.000) y el Real Valladolid (20.200). Con una política de precios asequible, los fichajes de Viera y Jesé han agitado el mercado y el sentimiento. Para bien o para mal, se consume la marca UD en Tetra Brik gigantes. Cabe recordar que para la renovación de los carnés, los precios en Naciente, Curva y Sur oscilaban desde los 100 a los 220 euros.

Cuestión de minutos

En los dos capítulos de reencuentro con la afición pío pío en este verano, dos lienzos para la locura. El derbi de la revancha en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco ante el CD Tenerife congregó a 400 fieles y la venta de las localidades por la web se despachó en un tiempo récord –al precio de un euro–. El pasado jueves, con la firma de autógrafos de Viera, Jesé, Recobita y Cedeño, un maremoto de incondicionales. Los jugadores tuvieron que estirar una más el acto y la despedida generó controversia. Decenas de aficionados mostraron su queja ante la suspensión del acto. Viera tuvo que ejercer de embajador de la paz para apaciguar los ánimos. El Kofi Annan de La Feria. Colas y más colas. Un sentimiento que no entiende de descensos. «No podemos decepcionar a los 23.000 abonados, armaremos un equipo competitivo», respondía el presidente Miguel Ángel Ramírez a esta nueva moda del sentimiento.

¿Qué pasó en la última temporada en Segunda? En la 22-23, con Pimi, tras quedar eliminados del playoff de ascenso por el Tete, se registró una media de 20.835 espectadores. Cabe analizar el dato ante el Andorra de Ibai y Piqué. El total fue de 437.526, más que en el último descenso con Martínez. Es récord en Segunda en la UD. El partenón es un templo especial. El dragón más grande del planeta es insacible y quiere rugir.