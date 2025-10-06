NO VÁLIDO
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sevilla CF - FC Barcelona: sigue en directo la previa, alineaciones y el minuto a minuto
- Etta Eyong: prioridad fichar por el Barça
- Caos en el vestuario del Real Madrid: egos, enfados y pulsos contra Xabi Alonso
- Ni Pedri ni Lampard: Xavi Hernández se rinde al único mediocampista mejor que él
- Ansu Fati deja a Francia sin palabras
- El 1x1 del Barça ante el Sevilla
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Sevilla - Barça
- Marc Márquez deberá someterse a pruebas médicas en Madrid para revisar el alcance de su lesión