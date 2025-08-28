Valentín Pezzolesi es convocado con la sub-19 y no podrá jugar el Burgos-UD Las Palmas

Valentín Pezzolesi ha recibido la llamada de la selección española sub-19 para formar parte del combinado nacional que va a disputar un torneo amistoso en San Pedro del Pinatar contra tres selecciones entre los días 3 y 9 de septiembre, fechas que impedirían que el canterano sea convocado para el encuentro que la Unión Deportiva tiene que disputar frente al Burgos de la cuarta jornada liguera el 7 de septiembre (15.15 horas).

El defensa estará bajo las órdenes de David García Cubillo, técnico que va a sustituir a Paco Gallardo en esta categoría al estar preparando el Mundial de Chile con la selección sub-20. Así pues, Valentín viajará a Murcia para afrontar los tres amistosos que tiene con la Rojita.

El primer choque será contra Países Bajos el 3 de septiembre a las 18.00 horas; posteriormente se medirá con Inglaterra el sábado 6 a las 10.00 horas; mientras que cerrará el cuadrangular con Ucrania el día 9 a las 9.30 horas. Todos los partidos se jugarán en el Pinatar Arena.

A pesar de que el lateral derecho nació en Tenerife pero tiene nacionalidad argentina, con pasaporte comunitario vía Italia, va a ser alistado con España en una categoría inferior. Cuestión que no le impediría cambiar de combinado nacional si así lo decidiera si es llamado por la Absoluta de los otros dos países con los que mantiene vínculo.

En la lista también está incluido el delantero grancanario, Ousmane Diallo, que pertenece al Borussia Dortmund y acumula cinco partidos con el filial alemán. Es el hermano menor de Malick, que ahora juega en el Illescas tras haber dejado el Unión Sur Yaiza en el mercado de verano.

Sancionado

Cabe recordar que Pezzolesi cumplió un partido de sanción contra el Córdoba después de que viera la tarjeta roja contra el Andorra en el estreno liguero cuando fue amonestado en dos ocasiones en los escasos 20 minutos que estuvo en el césped tras sustituir a Marvin Park en el costado diestro.

Ahora, cumplida la sanción, Valentín está de nuevo disponible para Luis García en caso de que el técnico ovetense considere convocarle para el partido de este fin de semana contra el Málaga, a las 18.30 horas.