La UD Las Palmas se sitúa como el segundo plantel más caro de LaLiga Hypermotion

Un proyecto netamente valioso. Al menos, así evalúa el portal Transfermarkt a la UD Las Palmas de Luis García Fernández una vez ha finalizado el periodo de traspasos en España. La web especialista en estimar los valores de mercado de los jugadores de fútbol a nivel mundial utiliza un sistema en el que es clave la comunidad, ya que a través de sus datos y opiniones se deduce el precio definitivo durante un periodo de tiempo. En ese sentido, con un valor de plantilla de 42,45 millones de euros, el cuadro insular es el segundo más valioso de toda LaLiga Hypermotion 2025-26 por detrás del Almería, que supera los 50 millones.

Los isleños suman para este listado el costo de 29 futbolistas que tienen en nómina en este preciso instante, aunque Adri Suárez y Adam Arvelo aparecen sin precio en la mencionada web, ya que ninguno de los dos ha sido evaluado lo suficiente. En el otro lado de la balanza está Mika Mármol, cuyo valor está fijado en unos 10 millones de euros y es el futbolista pío-pío más caro, situándose también como el segundo con mayor tasación de toda la categoría tras el grancanario del Dépor, Yeremay Hernández y sus 15 millones.

Al central catalán le siguen dentro de este registro sus compañeros Milos Lukovic -5 millones-, Lorenzo Amatucci -3,5 millones-, Juanma Herzog -2,5 millones-, Sandro Ramírez -2,5 millones-, Viti Rozada -2 millones- y Jeremía Recoba -1,7 millones-. Además, otros ocho amarillos superan el millón de euros en valoración dentro de la plantilla, entre los que se encuentra Sory Kaba, y el canterano Iñaki González, con 150.000 euros, ocupa la última posición del ranking de los insulares.

No obstante, en cuanto al valor medio de sus futbolistas Las Palmas se sitúa en cuarta posición dentro de la categoría de plata del fútbol español con 1,46 millones. Libra por libra, hombre por hombre, de nuevo el Almería -2,2 millones-, y el Dépor -1,68 millones-, así como el Racing de Santander -1,5 millones- son los que acaparan las tres primeras plazas.

A pesar de ello, estos valores se van actualizando y varían según se desarrolle la temporada, cuestión en la que tiene mucho que ver las actuaciones de los propios jugadores. Sin embargo, es una buena estimación para ver en qué punto se encuentra un conjunto como la UD, que tras descender la temporada pasada parte como uno de los favoritos a lograr el ascenso. Ahora mismo, los de Luis García Fernández poseen, a ojos de los especialistas, un plantel con potencial para aspirar a soñar, aunque al final eso hay que terminar de demostrarlo sobre el césped y no solo depende de aspectos numéricos que, en muchas ocasiones, quedan completamente vacíos.

El Almería arrasa en valor

En cuanto al resto de equipos, el Almería es el que más valoración de plantilla tiene de toda la categoría. Los almerienses no dudan a la hora de apostar todo lo que puedan a la hora de construir sus planteles, aunque esa situación no siempre les ayuda a alcanzar sus objetivos. Pese a ello, para este curso la totalidad de sus jugadores cuentan con un precio de mercado de 52,60 millones de euros. Sergio Arribas es su futbolista más caro, tasado en 8 millones, seguido por Dion Lopy con 6 y Nico Melamed con 4.

En tercera posición está un Deportivo de la Coruña cuyo crecimiento le ha permitido ir a por mejores piezas en el mercado, algo a lo que hay que sumar la presencia de Yeremay Hernández, su mejor futbolista y al mismo tiempo el de mayor valor con 15 millones. Por detrás del grancanario se sitúa un fichaje como el italiano Samuele Mulattieri y otro canterano deportivista como David Mella; ambos cuentan con un costo de 4 millones de euros.

El resto del top 10 lo ocupan el Racing de Santander, el Real Zaragoza, el Real Valladolid, el Real Sporting de Gijón, el Club Deportivo Leganés, el Burgos Club de Fútbol y el Granada Club de Fútbol.