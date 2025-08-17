La UD Las Palmas sigue de luto: una pifia de Barcia arruina una noche mágica y grave lesión de Gil

Es imposible quitarse el luto. Soberbios 25 minutos iniciales y luego una sensación de frabilidad defensiva. La maldición del martinato y el último descenso sigue sobrevolando el Gran Canaria. La UD Las Palmas desperdició una grandísima ocasión para tumbar al Andorra con un inicio soñado, pero un autogol de Barcia lo arruinó todo 1-1 en el segundo acto. Del orden a un ida y vuelta que resultó fatal.

Luego llegó la grave lesión de Gil, que fue retirado en camilla, y lo del barcelonés ya conforma un exceso de infortunio. Dos balones a los postes y la roja de Valentín que entró por Marvin Park -que se retiró por molestias- para abrir la puerta a los incisivos atacantes del Principado. Dos patinazos del canteranos costaron la falta del 1-1 y luego dejó el equipo con diez cuando se acariciaba la victoria con un Recobita protagonista.

Balón al palo del canterano y la sensación de fragilidad extrema de un Andorra que salió vivo y pudo lograr la victoria. Con el viento a favor, y sobre todo con la entrada de Valentín, la UD dio dos pasos atrás y se lleva un punto. Partidazo de Amatucci y lágrimas de Gil, que evidencian un gravísimo percance, que se suma a los de Sandro y Kirian.

25 minutos para soñar

Amatucci dio una lección. El centrocampista con nombre de colonia que llegó de la Fiorentina cambió el latido y el sentido táctico de la UD. En plena regeneración, con tanto de Ale García, míster nueve contra todo pronóstico, se comenzó golpeando primero y con un bagaje ofensivo notable.

Inicio soñado ante un caótico Andorra con tanto del canterano, que justificó su condición de jugar profesional a todos los honores. Con el tanto del pistolero sorpresa, a los siete minutos, la UD se posicionó mejor y desperdició dos tantos claros. El palo de Gil y un mano a mano de Ale García.

Tras brillar y destaparse en la pretemporada como el ganador del casting de los platanitos, Ale García dio el golpe de efecto definitivo cuando parecía que era la noche de Recobita. Con Marc y Mata en el banquillo, así como con Jesé y Viera en el palco, el grancanario recibió un balón en el interior del área y definió de forma magistral para batir a Aron -el cuero le pasó por debajo de las piernas-.

El inicio del pulso de la UD fue fantasioso, con Fuster, Gil, Marvin y Cristian Gutiérrez desatados. En el fotograma previo al 1-0, un disparo de Gil que se topó con el travesaño. Fue el aviso de un bombardeo, de un toque de corneta que valió para maniatar al Andorra en el primer acto. Lo mejor que se ha visto en todo el año.

Amatucci, el clon de Roque Mesa, se hizo con el control del encuentro. Escoltado por Enzo, todo parecía pan comido. Doble intervención de Dinko Horkas para cerrar el primer acto y Luis García retiró a Marvin Park para dar entrada a Valentín. En ese costado derecho se generó un agujero negro. Las consecuencias fueron fatales con el 1-1 en el 77' y en el 91' llegó la roja del lateral. Las apariciones de Pejiño, Marc y Recobita provocaron llegadas a cuenta gotas con Ale García de nuevo muy cerca de la gloria.

Quemó el balón en la segunda parte para una UD que se fue diluyendo. Saltó por los aires una puesta en escena mágica, todo por la pifia de Barcia, que empujó el cuero a la red ante un Dinko que hizo la estatua. Volvieron los fantasmas de la pasada temporada, donde solo se pudo ganar un partido de local en 2025. Bajo esa endeblez defensiva, Cedeño no fue Amatucci y faltó orden .