La UD Las Palmas, que recurre, pendiente a la sanción a Lukovic por su escupitajo

La UD Las Palmas recurrirá la cartulina roja que vio Milos Lukovic el pasado sábado ante el Almería, que obligó a los grancanarios a competir durante ocho minutos con un hombre menos por, según recoge el acta del colegiado, Muñiz Muñoz, «escupir a un rival».

Todo ello, después de que el VAR reclamase la presencia del árbitro de campo ante la pantalla del videoarbitraje para revisar una acción que se le escapó en directo.

En ese sentido, el serbio se encuentra a la espera de saber qué castigo le cae en caso de que el Comité de Competición no acepte el recurso de los amarillos.

Hace unos meses, el delantero del Atlético de Madrid B, Omar Janneh, fue expulsado también con una roja directa de un duelo ante el Murcia por escupir a un rival y fue sancionado con dos partidos; la sanción se asentó al aplicar el artículo 129 del Código Disciplinario, que recoge todo lo relativo a conductas contrarias al buen orden deportivo.

Aun así, Janneh se disculpó de forma pública y llegó a alegar que asumiría «las consecuencias» de sus actos, una cuestión que en algunos casos puede reducir el número de encuentros lejos del césped, algo que por el momento no ha sucedido con el balcánico.

Según ese artículo, el máximo número de duelos que puede llegar a perderse Lukovic es de cuatro, por lo que habrá que esperar a la resolución para saber la gravedad de la sanción.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas