UD Las Palmas - Real Sociedad B: solo tres filiales han ganado en Gran Canaria en el siglo XXI

La UD Las Palmas tiene un fortín en casa frente a los filiales. El equipo amarillo ha recibido en el Estadio de Gran Canaria a ocho canteras durante este siglo XXI y se ha enfrentado a jugadores que luego han acabado triunfando en Primera División. El partido frente a la Real Sociedad B de hoy (viernes 12 de septiembre 19:30 horas) será una nueva prueba para el conjunto dirigido por Luis García.

El filial donostiarra disputará esta noche su segundo encuentro en la isla, tras su última participación en la categoría de plata del fútbol español durante la temporada 2021/2022. Por aquel entonces, el conjunto Txuri-Urdin, entrenado por Xabi Alonso, no pasó del empate a 0. Los de San Sebastián repiten su visita a la isla tres años después, tras conseguir el ascenso de 1ª RFEF a LaLiga Hypermotion este mismo verano.

La UD Las Palmas tiene balance positivo contra los filiales

No es habitual que los filiales tengan presencia continuada en la Segunda División debido a la exigencia de la categoría. Sin embargo, cada vez que uno de ellos ha visitado el Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas ha sabido mantener un balance positivo. Este historial invita al optimismo, aunque también recuerda algunos tropiezos dolorosos. También, muchos de los futbolistas que formaban parte de esas plantillas acabaron recalando en las filas amarillas, por eso os sonará algún nombre conocido.

Desde que el Mallorca B inaugurara estas visitas en 2004, cuando la UD Las Palmas estaba en 2º División B, hasta siete equipos filiales han visitado al equipo Pío-Pío:

Mallorca B

Celta Fortuna

Atlético de Madrid B

Sevilla Atlético

Barça Atlètic

Real Madrid Castilla

Real Sociedad B

Villarreal B

De esos clubes, solo tres han conseguido derrotar a los amarillos en su feudo, dos en la misma temporada, y ninguno lo ha repetido. El último partido contra una cantera fue contra el submarino amarillo en la temporada 22/23, cuando el conjunto dirigido en ese momento por García Pimienta consiguió el ascenso a Primera División. La UD Las Palmas empató a 1 ese encuentro en casa contra el Villarreal B.

La primera derrota fue contra el Sevilla Atlético (2007-08)

El Sevilla Atlético fue el primero en asaltar Gran Canaria en la temporada 2007-08. Dirigido por Manolo Jiménez y con jugadores como Javi Varas, Federico Fazio y Salva Sevilla en sus filas, el equipo andaluz se impuso por 0-1 gracias a un gol de Alejandro Alfaro, escribiendo la primera derrota amarilla en este tipo de duelos. Un año después, el filial del Sevilla FC repitió la visita y cayó por 2-0.

El Real Madrid Castilla toma el relevo (2013-14)

Pasaron seis años hasta que otro filial pudo repetir la gesta. En la campaña 2013-14, el Real Madrid Castilla, con una plantilla repleta de nombres que luego tendrían recorrido en Primera División, como Fernando Pacheco, Diego Llorente, Lucas Torró, Lucas Vázquez o Raúl de Tomás, se llevó el triunfo. Un gol en propia de Aythami Artiles y otro tanto de Lucas Vázquez firmaron el 0-2 definitivo.

El Barça Atlètic completa el trío (2013-14)

En el final de aquella misma temporada, el Barça Atlètic dirigido por Eusebio Sacristán también conquistó el Estadio de Gran Canaria. Con Masip en la portería, Grimaldo, Denis Suárez, Sandro Ramírez y Adama Traoré como titulares, el filial azulgrana venció por 0-2 gracias a los goles de Javi Espinosa y Munir El Haddadi.

Más allá de estos tres tropiezos, la UD Las Palmas presenta un balance sólido en casa frente a equipos filiales en este siglo: nueve victorias, seis empates y solo tres derrotas en 18 partidos disputados. Una estadística que refuerza su papel como favorito de cara al choque frente a la Real Sociedad B.