UD Las Palmas - Real Sociedad B: un único precedente con Xabi Alonso en el banquillo, Kirian, Jesé y Jonathan Viera como protagonistas y el debut de García Pimienta

La UD Las Palmas jugará hoy (viernes 12 de septiembre 19:30 horas) por segunda vez en su historia contra la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria. El único precedente de este encuentro se dio en la temporada 2021/2022, con un filial donostiarra que tenía como entrenador a Xabi Alonso, el actual técnico del Real Madrid. Además, el 'Sanse' contaba con varios jugadores que más tarde acabarían recalando en grandes equipos de LaLiga.

El UD Las Palmas - Real Sociedad B de la temporada 21/22 no ha pasado a la historia como uno de los grandes encuentros de esa campaña. El empate sin goles entre canarios y vascos marcó el debut de un viejo conocido en el banquillo Pío-Pío, Xavier García Pimienta, que llegó para tomar las riendas del equipo amarillo tras la salida de Pepe Mel. Además, aquel partirdo se jugó con unas 11.000 personas en la grada debido a las restricciones por el COVID-19.

Por su parte, del lado visitante se encontraba uno de los entrenadores más importantes del fútbol español en la actualidad, Xabi Alonso. El técnico tolosarra, que entonces dirigía al 'Sanse', dio el salto al Bayer Leverkusen en la Bundesliga, donde en apenas dos temporadas logró transformar al equipo alemán. Pasó de luchar por evitar el descenso a conquistar la liga y la copa de Alemania, además de alcanzar una final de Europa League, consolidándose como uno de los entrenadores más prometedores de la actualidad.

UD Las Palmas - Real Sociedad B Temporada 21/22: un encuentro donde brillaron los porteros

El partido que enfrentó a la UD Las Palmas contra la Real Sociedad B fue un duelo marcado por la igualdad, las ocasiones fallidas y una brillante actuación de los porteros de ambos equipos. Raúl Fernández salvó un punto para los amarillos en los instantes finales, después de 90 minutos muy parejos.

El debut por aquel entonces de García Pimienta en el banquillo amarillo no tuvo el efecto que se esperó, a pesar de que su equipo mostró más iniciativa, pero sin acierto en el remate, una situación que recuerda a las sensaciones actuales del conjunto dirigido por Luis García.

Por su parte, el filial dirigido por Xabi Alonso se mantuvo ordenado y buscó el contragolpe con peligr, pero se toparon con un Raúl Fernández clave para sostener a los locales.

La mejor ocasión llegó en el descuento, cuando Lobete remataba una gran contra salvada por el meta amarillo. Esto dejó a la UD Las Palmas al playoff y al filial donostiarra más hundido en la zona baja, de la que no escaparía, firmando su descenso a 1ª RFEF.

Viejos conocidos que repiten tres años después

Pocos futbolistas quedan de aquella plantilla de la UD Las Palmas que tenía a Sergi Cardona, Omenuke Mfulu o Alberto Moleiro, entre otros. Los nombres que conformaban aquella alineación quedan muy lejanos para muchos aficionados. Sin embargo, de todos ellos destacan tres jugadores que continúan vistiendo la camiseta amarilla: Kirian Rodríguez, Jesé Rodríguez y Jonathan Viera.

El capitán de la UD Las Palmas, pese a haber estado un tiempo apartado de los terrenos de juego debido a su lucha contra el linfoma de Hodgkin, sigue siendo una pieza clave del equipo, aportando su resiliencia y su historia de superación en el que siempre ha sido su vestuario. Además, cuenta con el respaldo de Jesé y Viera, quienes han regresado a la isla para reforzar la plantilla en esta temporada en Segunda División.

En el lado visitante también había jugadores que han triunfado en el fútbol español. El medio centro Beñat Turrientes fue campeón olímpico en Paris 2024 con la selección española; Robert Navarro se ha asentado en la Primera División y juega actualmente en el Athletic Club después de pasar por el RCD Mallorca y el Cádiz CF; Urko González de Zárate está en el RCD Espanyol; Jon Karrikaburu forma parte de la plantilla del primer equipo; y Germán Valera es una pieza clave para Éder Sarabia en el esquema del Elche CF. Además, otros jugadores militan en clubes de la segunda división española

Las alineaciones de aquel UD Las Palmas - Real Sociedad B de la temporada 21/22 fueron las siguientes:

UD Las Palmas (4-2-3-1)

Portero: Raúl Fernández (1)

Raúl Fernández (1) Defensas: Sergi Cardona (30), Álex Suárez (4), Raúl Navas (16), Lemos (14)

Sergi Cardona (30), Álex Suárez (4), Raúl Navas (16), Lemos (14) Mediocentros: Omenuke Mfulu (22), Enzo Loiodice (12)

Omenuke Mfulu (22), Enzo Loiodice (12) Mediapuntas: Jesé Rodríguez (10), Jonathan Viera (21, capitán), Rober González (25)

Jesé Rodríguez (10), Jonathan Viera (21, capitán), Rober González (25) Delantero: Armando Sadiku (19)

Entrenador: Xavier García Pimienta

Banquillo: Álvaro Valles, Erick Ferigra, Fabio González, Ale Díez, Maikel Mesa, Kirian Rodríguez, Óscar Clemente, Alberto Moleiro, Hernâni, Óscar Pinchi, Benito Ramírez, Rafa Mujica.

Real Sociedad B (3-4-2-1)

Portero: Zubiaurre (13)

Zubiaurre (13) Defensas: González de Zárate (6), Blasco (15), Clemente (25)

González de Zárate (6), Blasco (15), Clemente (25) Centrocampistas: Gabilondo (39), Jon Olasagasti (21), Beñat Turrientes (14, capitán), Martín (20)

Gabilondo (39), Jon Olasagasti (21), Beñat Turrientes (14, capitán), Martín (20) Mediapuntas: Robert Navarro (24), Djouahra (21)

Robert Navarro (24), Djouahra (21) Delantero: Lobete (11)

Entrenador: Xabi Alonso

Banquillo: Gaizka Ayesa, Jonathan Gómez, Cristo Romero, Peter Pokorný, Aritz Aldasoro, Luca Sangalli, Roberto López, Jon Magunazelaia, Álex Sola, Xeber Alkain, Germán Valera, Jon Karrikaburu.