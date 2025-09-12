UD Las Palmas - Real Sociedad B: horario y dónde ver hoy la quinta jornada de LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas recibe esta noche (viernes 12 de septiembre) a las 19:30 horas (20:30 hora peninsular) a la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria. Este encuentro abrirá la jornada 5 de LaLiga Hypermotion y se podrá seguir por los canales habituales de la competición. LaLiga programó este encuentro en un horario poco favorable para los trabajadores, lo que probablemente aumente la audiencia televisiva pero limite la asistencia al campo. El partido entre canarios y vascos promete ser de máxima intensidad, ya que ambos conjuntos están igualados a puntos en la clasificación.

El equipo dirigido por Luis García llega a la quinta jornada del calendario acumulando 5 puntos, los mismos que el conjunto Txuri-Urdin. Sin embargo, ambos equipos atraviesan momentos muy distintos. Los de Jon Ansotegui se encuentran en la 14ª posición de la tabla, mientras que los amarillos ocupan el 12º lugar en la Segunda División.

UD Las Palmas y Real Sociedad B: dos equipos con los mismos puntos, pero sensaciones diferentes

Las diferencias en rendimiento y sensaciones tras los primeros partidos se hacen notar, porque los delanteros de la UD Las Palmas llevan dos partidos sin ver puerta, mientras que los blanquiazules solo se han quedado sin anotar en un encuentro esta temporada, la derrota 1-0 frente al Málaga CF, consolidándose como uno de los equipos más goleadores de la categoría. Con 6 goles a favor, y otros 6 en contra, los vascos buscarán su mala racha de una derrota y dos empates consecutivos. El último de ellos fue tras perder un parcial de 3-1, con dos goles del Cádiz CF en apenas dos minutos.

La UD Las Palmas busca reencontrarse con la victoria después de tres jornadas sin ganar, tras el empate sin goles ante el Burgos y la derrota como local frente al Málaga CF por 0-1. Luis García está muy confiando en recuperar sensaciones frente a este duro rival que está plagado de jóvenes promesas de la cantera donostiarra.

Horario de viernes noche para el UD Las Palmas - Real Sociedad

Los aficionados pío-pío tendrán que ir este viernes noche a ver a su equipo en un horario un tanto complicado, ya que para muchos coincide con su jornada laboral o justo al salir del trabajo.

El encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion arrancará a las 19:30 horas (20:30 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria, por lo que muchas personas tendrán que seguirlo por televisión o por la radio.

El partido entre la UD Las Palmas y La Real Sociedad B se podrá seguir a través de LaLiga TV Hypermotion. Este canal está disponible en las principales plataformas de retransmisión deportiva: Movistar Plus+, que incluye todos los partidos en sus canales específicos, y DAZN, que ofrece la competición dentro de su 'Plan Fútbol'. También puede contratarse a través de las operadoras: Orange, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable o Virgin Telco. También está disponible en Amazon Prime Video mediante un coste adicional mensual.

Si estás en el coche y no quieres perderte el partido, no te preocupes. Puedes seguirlo en el programa Todo Goles de La Radio Canaria, que comenzará su conexión con el encuentro media hora antes del pitido inicial del árbitro, a las 19:00.

No te olvides que el LaProvincia.es también te ofrecemos la última hora del equipo 'Pío-Pío' y todo lo que ocurra en el encuentro UD Las Palmas - Real Sociedad B.