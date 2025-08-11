La UD Las Palmas protege a los 22.014 socios: 35 euros en Curva y 43 en Sur, precio de los tickets para no abonados para el debut liguero

Una medida de protección a los 22.014 verdaderos amarillos. La UD Las Palmas publicitó esta mañana la relación de los precios para los no abonados de cara al estreno liguero de este domingo ante el Andorra de Ibai Gómez en el Gran Canaria (20.30 horas). Una entrada de Naciente para adulto vale 24 euros, mientras que para Curva son 35 y 43 en Sur. Para Tribuna, queda fijado en 64. Esta política de precios coincide con el mayor dato de fidelidad de la historia en la categoría de plata para el club grancanario, que cumple 76 años de vida el próximo 22 de agosto. Rumbo a los 23.000 carnés, se acaricia el techo histórico de la institución que son los 25.000 de las dos últimas temporadas en la máxima categoría.

En el tramo final de la pasada campaña en Primera, que terminó en descenso, los precios son similiares para los no abonados. En la contienda ante el Rayo Vallecano, la 35ª jornada del pasado curso, los tickets para no abonados oscilaban desde los 27 euros en Naciente a 72 en Tribuna -ver gráfico en el margen inferior de la información-. Para ver el inicio de la competición ante el Sevilla, que estaba dirigido por Pimienta, los precios fueron desde 39 en el sector más popular como el de Naciente a los 82 en Tribuna.

Como nota curiosa, en la primera jornada de la 23-24 ante el RCD Mallorca, en agosto de 2023, el coste de la localidad para los no abonados era ligeramente más barata que la política actual para presenciar la visita del club Tricolor del Principado. En Sur valía 40 euros por los 43 del pulso del domingo. De igual manera, en Tribuna quedó fijada en 60, por los 64 en la actualidad.

UD LAS PALMAS-ANDORRA (1ª JORNADA 25-26)

Precios entradas No abonados-Adultos:

Naciente: 24 euros

Curva: 35 euros

Sur: 43 euros

Tribuna: 64 euros

No abonados-Niños:

Naciente: 24

Curva: 15

Sur: 20

Tribuna: 32

UD LAS PALMAS-SEVILLA (1ª JORNADA 24-25)

No abonados-Adultos:

Naciente: 39

Curva: 49

Sur: 59

Tribuna: 82

UD-RAYO (35ª JORNADA, 9 DE MAYO DE 2025)

Naciente: 27

Curva: 39

Sur: 49

Tribuna: 72

UD LAS PALMAS-MALLORCA (1ª JORNADA, 23-24)

No abonados-Adultos:

Naciente: 25

Curva: 35

Sur: 40

Tribuna: 60

