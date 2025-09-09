La UD Las Palmas necesita siete tiros a puerta para meter un gol

A esta UD Las Palmas le falta acierto de cara al gol. Determinación a la hora de ver portería para ver cómo sus acciones tienen resultado. Los de Luis García, a pesar de ser el sexto equipo de Segunda División que más veces tira a portería —sólo superado por el Almería con 60—, es el decimocuarto equipo máximo realizador, con cuatro goles en cuatro partidos. Muy por encima queda el Racing de Santander, que acumula 13 goles en lo que va de curso y que se sitúa como líder de LaLiga Hypermotion haciendo pleno en victorias.

No es una falta de interés. De hecho, los amarillos han intentado por activa y pasiva que el balón cruce la portería rival, acumulando 20 tiros a puerta en cuatro partidos, lo que se resume en una obviedad: la UD necesita cinco tiros a puerta para meter gol. Un mal de pólvora que persigue a los de Luis García desde el primer partido del curso frente al Andorra. Los insulares realizaron diez disparos, de los cuales cinco de ellos fueron directos a los tres palos, pero de esos tiros, sólo uno de ellos finalizó en gol: el de Ale García en el minuto 8 de partido.

En la segunda jornada, con la visita de la UD a Córdoba, la situación no cambió en lo referido a los chutes a portería, aunque sí en el resultado: esta vez, Las Palmas logró llevarse a casa los tres puntos. En el Nuevo Arcángel hubo 13 disparos, siete de ellos a puerta y dos paradas del meta del conjunto rival. De esos lanzamientos, tres de ellos lograron cruzar la portería, consiguiendo un resultado favorable de 1-3 para los amarillos.

El problema del travesaño

En el tercer partido del curso llegó la primera derrota de los amarillos. El Málaga llegó al Gran Canaria con hambre de gol, y consiguió llevarse la victoria. La UD chutó 14 veces a portería, pero sólo tuvo una ocasión clara: la de Ale García que se estrelló en el travesaño tras un pase de Jeremía Recoba en la primera mitad. A eso, hay que sumarle las seis paradas que realizó el guardameta del Málaga Alfonso Herrero. La diferencia estuvo en la determinación de un equipo y otro: mientras que el Málaga aprovechó la única ocasión que tuvo, los de Luis García se enfrentaron a la maldición de la portería.

En el último duelo que disputó la UD Las Palmas ante el Burgos el pasado domingo, los disparos totales aumentaron a 15, siendo el récord en lo que va de curso. Nueve de ellos fueron a portería, pero el portero consiguió detener siete. El resto, se marcharon a córner quedando en nada, porque nuevamente, el conjunto grancanario se quedó sin celebrar un gol.

Los postes también han hecho acto de presencia en los partidos de la Unión Deportiva. Cuatro en cuatro partidos, siendo el equipo más perjudicado sólo por detrás del Córdoba, que lleva cinco. Los tiros fuera son otra de las claves de esta maldición de cara al gol: junto al Eibar, son quintos en la clasificación con 23 disparos frente a los 36 del Almería, 25 del Albacete y Cádiz y 24 del Málaga.

Este viernes (19.30 horas, Estadio de Gran Canaria), la UD Las Palmas tiene una nueva oportunidad para cambiar la estadística. La Real Sociedad B llega con los mismos puntos que los amarillos, cinco, y con los mismos resultados en lo que va de curso —una victoria, dos empates y una derrota—. De los 30 disparos que acumulan en estos cuatro partidos, sólo 14 han sido directos a los tres palos y seis de ellos han acabado en gol. En la cuarta jornada, la que enfrentó a la Real con el Cádiz, el encuentro finalizó con un 3-3.

Ser más decisivos

Ante el Burgos el pasado fin de semana, los jugadores amarillos fueron críticos con esta situación, conscientes de que de haber visto portería en alguna de esas ocasiones, se podrían haber llevado los tres puntos. «Hemos tenido nuestras ocasiones pero no las hemos podido meter y nos llevamos un punto con sabor agridulce», argumentó Mika Mármol. Pero no ha sido el único, porque el técnico ovetense Luis García también se mostró confuso con esta situación. «Es cierto que en determinados momentos debemos de ser más determinantes y decisivos, porque generamos muchas ocasiones y la categoría es complicada», expresó en rueda de prensa.

Con una nueva jornada a la vuelta de la esquina, las ilusiones están renovadas. Un nuevo partido en el que el objetivo, más allá de lograr la primera victoria bajo el foco de la afición, está en cambiar las estadísticas y conseguir que el balón atraviese la portería rival con más frecuencia. No será un problema de pistoleros, pues este curso la entidad amarilla ha demostrado que en esa posición no debería haber problema. Una falta de determinación que ha castigado a un equipo al que no le faltan las ganas de ganar. Cuestión de tiempo, de acierto y de precisión de cara a portería.