UD Las Palmas-Málaga: test a la ilusión de un equipo amarillo dispuesto a volar

Primer examen a la ilusión. La UD Las Palmas recibe esta tarde (18.30 horas, LaLiga Hypermotion TV 2) a un Málaga que, pese a haber sentido el calor del infierno de la Primera RFEF hace no demasiado, sigue siendo uno de los gallitos de Segunda. Este choque testará en qué punto se encuentra la maquinaria de Luis García Fernández en plena tercera fecha del campeonato con protagonismo a un sonoro regreso: el Bichito está de vuelta.

Tras superar el covid, Jesé Rodríguez se suma por primera vez a la convocatoria y si salta al verde tendrá el objetivo de empezar a despejar cualquier duda sobre su figura, algo que él mismo remarcó en su presentación: «Quiero revertir esas opiniones con lo que haga en el campo», expresó el pasado 26 de julio el atacante.

Además de Jesé, también vuelven Pejiño y Adri Suárez, quienes al igual que el 10 amarillo se tuvieron que quedar en la Isla en la segunda jornada por coronavirus. En cuanto a las bajas, el entrenador asturiano no podrá contar Kirian, Sandro, Viti Rozada e Iván Gil. Mención aparte merece Sory Kaba, ya que continúa esperando para confirmar su adiós al club antes del cierre del mercado, que finaliza mañana a las 22.59 horas.

Asentar bases y volver a ganar

Los amarillos llegan a esta cita en el Gran Canaria lanzados. Ganar a domicilio en tierras cordobesas ha supuesto un subidón anímico. Las apuestas de Luis García con Ale García y Clemente le están dando la razón: también dio entrada a Lukovic en el Arcángel y acertó de pleno con el serbio. No obstante, este paso adelante también debe sumar en lo futbolístico.

Las Palmas tiene que crecer alrededor del balón y cuenta con los nombres propios indicados para ello. Es cierto que en estos primeros dos envites ha hecho gala de un ideario más variable y cambiante pero efectivo, aunque quizás es pronto para sacar conclusiones. La realidad es que la UD ha cuajado buenos minutos de juego en este arranque, aunque lo que le ha faltado es continuidad. Por esa razón, el técnico ovetense necesita perfilar ciertos aspectos para cuando la temporada entre en ebullición y la regularidad sea vital para ver la clasificación desde la parte alta.

Es por ello, que este duelo ante el Málaga puede convertirse en un buen examen para los pío-pío. El equipo de Sergio Pellicer no ha perdido en lo que va de curso: empató ante el Eibar y ganó por la mínima a la Real B, ambos choques en La Rosaleda. Asimismo, los malacitanos presentan un libro de estilo con el que quieren ser protagonistas con el balón, por lo que será el primer rival de los amarillos de este tipo y el primer duelo grande en lo que va de curso.

No obstante, los andaluces cuentan con dos bajas vitales: la de Luismi, que en la primera jornada sufrió varias fracturas maxilofaciales tras un lance fortuito, y la de Álex Pastor, quien se lesionó de una rotura de ligamento cruzado y menisco en su rodilla derecha esta semana. Las novedades de la lista malagueña son las del defensa canterano Recio y Jauregi, uno de los fichajes del verano, que llegó desde el Racing de Ferrol y que se estrena en la convocatoria.

Con el recuerdo del empate de hace dos campañas (2-2) y de la victoria en la temporada 2021-22 con goles de Jesé y Viera (2-1), Las Palmas se presenta de nuevo ante su afición con la ambición de alargar la buena sintonía mostrada en Córdoba y dormir una semana soñando con un inicio liguero de los que huelen a ilusión.