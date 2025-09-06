La UD Las Palmas y Luis Miguel Ramis, enemigos íntimos

Un viejo conocido con cuentas pendientes y una rivalidad que va camino de convertirse en habitual. Luis Miguel Ramis (Tarragona, 25 de julio de 1970) protagonizará mañana en El Plantío un nuevo capítulo de su competencia particular con la UD Las Palmas. El preparador catalán, que llegó al Burgos la temporada pasada, vivió como máximo responsable del banquillo del CD Tenerife muchos envites ante los pío-pío que, a día de hoy, siguen generando esa chispita especial.

El cartel de enemigo íntimo que ostenta el técnico catalán reside en ese pasado tinerfeño, tanto por el aspecto numérico como por el sentimental. Por una parte, en lo puramente estadístico, el ex del Tete tuvo la oportunidad de dirigir a los blanquiazules en siete derbis canarios, una cifra con la que se sitúa como el entrenador que más veces se ha sentado en el banquillo a la hora de medirse a los grancanarios en la última década.

En cuanto a la cuestión que está más cerca de lo relacionado con el sentimiento, el recuerdo amargo que dejó el tarraconense es muy profundo por los famosos derbis del Playoffs de ascenso de la campaña 2021-22. En aquella ocasión, el Tenerife logró salir victorioso al vencer en el Heliodoro por la mínima (1-0) y rematar la faena en el Estadio de Gran Canaria pocos días después (1-2).

A pesar de ello, los chicharreros no pudieron subir tras eliminar a los pío-pío y solo unos meses más tarde, de nuevo en el recinto de Siete Palmas, la UD se cobró su venganza con una muy buena victoria (3-1), aunque en el choque de la segunda vuelta Ramis volvió a sumar un triunfo con una goleada dolorosa en Santa Cruz (4-1).

Resultados muy igualados

Ramis tiene a Las Palmas en la parte alta de su top personal de clubs a los que más veces se ha medido, con un total de diez encuentros. De hecho, los amarillos ocupan la cuarta plaza de esta lista, empatados con el CD Lugo y el Málaga, aunque con el choque de mañana igualará en la tercera posición al Sporting y al Real Zaragoza, ambos con 11.

En ese sentido, los resultados globales del entrenador del Burgos contra la UD es de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas, lo cual demuestra la gran igualdad que ha habido en esos partidos que han alcanzado la categoría de rivalidad eterna.

Por todo eso, los duelos entre Luis Miguel Ramis y Las Palmas empiezan a convertirse en algo más que habitual en los cursos en los que la entidad grancanaria ha participado en la Segunda División. El de mañana (15.15 horas, LaLiga TV Hypermotion) no deja de ser vital. Además, esta va a ser la primera vez que Luis García tenga su primer careo con el ahora míster del cuadro burgalés, con la idea de poder volver a sumar lejos de la Isla para reducir el impacto del tropiezo ante el Málaga .

«Tenemos capacidad ofensiva para hacer daño a Las Palmas»

Luis Miguel Ramis compareció ayer en sala de prensa para analizar el duelo que va a enfrentar a su Burgos con la UD Las Palmas este domingo. El profesional catalán dejó claro que los amarillos llegan al Plantío con un cartel de equipo grande, aunque señaló que sus pupilos estarán preparados para el envite: «Tenemos capacidad ofensiva para hacer daño a Las Palmas; hemos preparado bien el plan de partido y, además, defendemos muy bien. Podemos hacerles daño», aseveró el míster burgalés. Asimismo, describió a los grancanarios como una escuadra «vertical, con jugadores rápidos que van bien al espacio, aunque también tienen un perfil de futbolistas con capacidad asociativa. Son un equipo que viene de Primera División con todo lo que eso conlleva». Por último, se aferra a la fuerza del Burgos como local para tratar de conseguir los tres puntos, remarcando que se sienten «muy a gusto en casa. La afición nos das energía, nos arropa, nos da confianza y estamos deseando devolverles todo lo que nos dan cuando jugamos en el Plantío».