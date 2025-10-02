La UD Las Palmas homenajea a Gregorio Betancor, su aficionado más veterano

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, la UD Las Palmas ha reconocido la trayectoria de Gregorio Betancor Ortega, su aficionado más veterano. A sus 99 años, Betancor representa una parte esencial de la memoria del fútbol en Gran Canaria.

Su historia comenzó en el Real Club Victoria, equipo que marcó su juventud y que simbolizaba la identidad de su barrio. En 1949 presenció la fusión de cinco clubes que dio lugar a la Unión Deportiva Las Palmas. El proceso le generó dudas al principio, pero pronto entendió que no se trataba de una pérdida, sino de un proyecto compartido. "Yo era del Victoria, se formaron los cinco equipos, ahora soy de Las Palmas", recuerda.

Desde entonces, su vínculo con el club ha sido constante. La muerte de su esposa en 1989 lo llevó a encontrar en el fútbol un espacio de apoyo y continuidad. Ese mismo año se hizo socio.

Ilusión intacta

Ha sido testigo de cinco ascensos y cinco descensos, y guarda en la memoria episodios imborrables, tanto dulces como amargos, como el penalti fallado por Castellano ante el Real Madrid. Entre los jugadores que más ha admirado destaca a Juan Guedes, referente para él por su calidad y nobleza en el campo.

Su manera de entender el fútbol ha estado siempre marcada por el respeto. "Yo nunca hacía eso de malas palabras", afirma, convencido de que la pasión no puede confundirse con la ofensa.

Hoy, a punto de cumplir un siglo, Betancor mantiene la ilusión intacta por seguir asistiendo al estadio de Gran Canaria. Su objetivo, como dice con naturalidad, es llegar a los 103 años.

