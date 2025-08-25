La UD Las Palmas se desmadra con una oda al gol y un 'Clementazo maradoniano'

Oda al gol. Locura en el Nuevo Arcángel con una versión supersónica 1-3. Lukovic, Ale García y un maradoniano Enrique Clemente sellan la primera victoria de la regeneración de la UD Las Palmas de Luis García Fernández con un bombardeo de Armani. Pólvora de Gucci para un cuadro grancanario que se quitó el cinturón en el estreno de Jonathan Viera Ramos, que mandó un balón al travesaño en un lanzamiento de golpe franco milimétrico. Así se asciende. Con un Clementazo directo al abismo, solo existió un equipo que cierra la puerta de los fichajes.

La noche en la que Lukovic fue Fábio Silva. Y Ale García, el Turu Flores. La UD se plantó con descaro y elegancia en un choque de gran descarga física. El tanto del serbio (20'), con un pase de genio de Aladino Manu Fuster, y el zarpazo del bigoleador en este curso Ale García a la escuadra (60') terminaron por desquiciar a un club califa que se topó con Dinko y Enrique Clemente. En un pulso de contacto extremo, puro Mortal Kombat, los amarillos lucieron su mejor cara. Profundidad de banquillo y una dupla de pólvora de quilates en una actuación que pone en valor la idea de Luis García Fernández. Lukovic y García, Ale y Milos, para besar una señora exhibición. Amatucci ofreció clase magistral ante un Córdoba, que logró reducir distancias y fue muy inferior. Es el relato de la tercera victoria del año natural y que deja la única mala noticia de la lesión de Cedeño. Así se sepulta el martinato. Con un show a lo Fábio Silva -Lukovic emuló la celebración del luso made in Robin Hood-.

Luis García Fernández sacrificó a Enzo y a Cristian Gutiérrez en el once inicial. Acertó. Lo hizo todo bien. Lukovic, Ale García y Manu Fuster fueron los tres mosqueteros en busca de ese desmadre de producción ofensivo ilimitada, respaldados por un Recobita que demostró que está tocado por una varita. Cedeño aportó músculo y serenidad en ese combate con Fomeyem, hasta que se le terminó la gasolina. Con un zarpazo de Lukovic, a los 20 minutos, con un pase de Laudrupo de Manu Fuster, la UD se adelantó en un duelo ingobernable. Ahí se acabó la resistencia califa. Desde ese golpeo con el exterior de Lukovic al toque de Viera al larguero, late una partitura infinita.

A los dos minutos, Enrique Clemente sacó el balón sobre la línea tras una cadena de errores. El brazalete fue para Marvin Park y tiro de Sergi Guardiola (11') que puso el estadio de pie. Ale García completó otro remate y llegó el lanzamiento de Recoba. Bajo ese enorme caudal ofensivo, tanto de Lukovic, con un envío en largo de Fuster. Sin Enzo ni Cristian Gutiérrez, la UD resistió a todos los envites de un Córdoba agresivo con 18 faltas en los primeros 45 minutos. La UD completó ocho remates y sacó dos córneres en un primer tiempo que solo fue un aperitivo. Con esa ventaja, los amarillo se marcharon al descanso con un semblante serio. Venía una bomba atómica de caviar. Un fútbol plástico y salvaje, que emula al de la primera etapa de Jémez en la 10-11.

Luis García se adelantó y sacó a Enzo por Cedeño. Cristian Gutiérrez entró en el 57' por Recoba y cayó el segundo de Ale García, con un gran pase de Lukovic. El tercero fue de Clemente que tomó un balón desde el más allá para batir a Marín en una copia del mejor Maradona. La redención del señalado en ese carril zurdo, que ahora cuenta con un príncipe capaz de todo.