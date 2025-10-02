Una UD Las Palmas de Champions: Pedri, Moleiro, Sergi Cardona, Fábio Silva, Ruiz de Galarreta, Asencio...

Una UD Las Palmas de Champions y seis viejos conocidos. La segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones contó con el dato récord de la participación de seis jugadores que han lucido la elástica amarilla -cinco en la esfera profesional pío pío y el central del Madrid Raúl Asencio con paso por el vivero-. Pedri, Moleiro, Sergi Cardona, Ruiz de Galarreta y Fábio Silva disfrutaron del gran circo del balón. Además, Josep Martínez fue suplente con el Inter de Milán en el pulso contra el Slavia en el Giuseppe Meazza.

Al son de Pedri (37 duelos de amarillo y 36 en Copa de Europa con el FC Barcelona), que acabó sin fuelle ante el PSG en el Estadio Olímpico de Montjuïc 1-2, aparecen Alberto Moleiro y Sergi Cardona con el Villarreal, que no pasó del empate ante la Juventus en el Estadio de La Cerámica. El citado zaguero merengue fue titular en la goleada 0-5 ante el Kairat de Kazajistán. Contabiliza 12 partidos en la máxima competición continental tras vestir de amarillo en la categoría infantil.

Ruiz de Galarreta, que jugó en la UD de 2018 a 2020, debutó ayer en Liga de Campeones con el Athletic ante el Borussia Dortmund de Fábio Silva.

El ariete luso, que logró diez tantos en la pasada temporada en Primera con Las Palmas, también se estrenó en la cita de más glamour del panorama europeo con tres minutos. Fue en el Signal Iduna Arena con un señor repaso para los negro-amarillos que se impusieron 4-1.

Dário Essugo está lesionado en el Chelsea, al igual que Bajcetic en las filas del Liverpool.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas