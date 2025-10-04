UD Las Palmas - Cádiz CF: cuándo es, a qué hora se juega y dónde ver por TV y en streaming la jornada 8 de LaLiga Hypermotion

El partido entre la UD Las Palmas y el Cádiz CF de este domingo 5 de octubre a las 20:00 (hora canaria) enfrentará a dos equipos con dinámicas completamente opuestas. En el duelo de la jornada 8 de LaLiga Hypermotion, los jugadores del conjunto Pío-pío intentarán recuperar la senda del triunfo ante su afición. El Estadio de Gran Canaria será el escenario de una emocionante noche de domingo, donde ambos equipos se juegan mucho para seguir afianzándose en la clasificación.

Los dos equipos amarillos se juegan mucho más que tres puntos sobre el césped. Los canarios, tras una actuación poco convincente en su derrota del pasado sábado, buscan regalar una alegría a su afición en casa.

Por otro lado, los andaluces aspiran a mantener su posición en los puestos de ascenso directo y continuar compartiendo el liderato de la Segunda División con el RC Deportivo de La Coruña. En caso de que los gallegos tropiecen, los cadistas podrían aprovechar la oportunidad para hacerse con el liderato si logran una victoria en la isla.

La UD Las Palmas tiene una segunda oportunidad en casa

El calendario de LaLiga Hypermotion ha sido caprichoso, poniendo dos encuentros consecutivos en casa para el equipo de Luis García en uno de sus momentos más complicados. Tras encajar su segunda derrota de la temporada y mostrar un rendimiento por debajo de lo esperado, el conjunto canario busca revertir la situación y recuperar puntos cruciales que le permitan escalar posiciones en la tabla clasificatoria.

La UD Las Palmas vio como se cortaba su racha de dos victorias consecutivas el pasado sábado al caer por 0-1 frente a la UD Almería. Los amarillos no lograron dar su mejor versión en un encuentro que dejó muchas dudas sobre el césped, generando críticas por parte de una afición que esperaba un rendimiento más sólido en este tramo de la temporada.

Tras siete jornadas disputadas, el equipo se encuentra en la octava posición con 11 puntos, conseguidos en tres victorias, dos empates y dos derrotas. Ahora, la UD Las Palmas se enfrenta al desafío de recuperar sensaciones y retomar el camino de la victoria para mantenerse en la pelea por los puestos altos de la clasificación. El próximo partido será determinante para evaluar la capacidad de reacción del equipo y demostrar que las críticas pueden transformarse en un motor para mejorar.

El Cádiz CF llega invicto a su visita al Estadio de Gran Canaria

El Cádiz CF es la otra cara de la moneda, llegando invicto a la octava jornada de la liga. Los hombres de Gaizka Garitano han sumado 15 puntos gracias a 4 victorias y 3 empates. Aunque el RC Deportivo de La Coruña cuenta con los mismos puntos, los cadistas se sitúan en la segunda posición debido a una peor diferencia de goles.

El equipo andaluz viene de igualar sin goles frente a la AD Ceuta en el Nuevo Mirandilla. Los triunfos del Cádiz se han caracterizado por su ajustado marcador por la mínima, logrando tres victorias por 1-0 ante el Málaga CF, la SD Eibar y el CD Mirandés, además de un 2-1 frente al Albacete Balompié.

El encuentro en Gran Canaria será una oportunidad para que los cadistas mantengan su buena racha, aunque deberán superar a un UD Las Palmas que promete ser un rival complicado ante su afición.

Dónde ver el UD Las Palmas - Cádiz CF

El enfrentamiento entre canarios y cadistas tendrá lugar el domingo 5 de octubre a las 20:00 horas en Canarias (21:00 horas en la península) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro se podrá ver en las plataformas habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV.

Este canal está disponible en DAZN y en los planes premium de Movistar. Además, los clientes de: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video, también podrán seguir el encuentro.

No olvides que en LaProvincia.es puedes estar al tanto de las novedades de la UD Las Palmas y seguir el partido en vivo entre la UD Las Palmas y el Cádiz CF.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas