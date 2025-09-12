La UD Las Palmas busca la primera victoria de la temporada en casa con tres novedades

Cambio de esquemas. Luis García rota en el once de la UD Las Palmas con el objetivo de encontrar la primera victoria de la temporada en el Estadio de Gran Canaria ante la Real Sociedad B. Tres puntos que a los amarillos se les atraganta desde el pasado 19 de abril, cuando lograron ganar al Atlético de Madrid en los compases finales del partido.

De este modo, García devuelve a Amatucci al centro del campo después de haberse ausentado con su selección. Junto a él, estará Enzo Loiodice. Por delante, Pejiño e Iván Gil, que hará de Fuster y jugará de mediapunta. Ale García y Lukovic, arriba para romper la maldición del gol.En la portería Dinko Horkas, con Mika y Barcia como pareja de centrales junto a Marvin y Enrique Clemente.

El que no está convocado es Kirian Rodríguez, que a pesar de haber anunciado que ya tiene el alta deportiva y competitiva y puede regresar a los terrenos de juego, el técnico ovetense ha preferido no convocarlo para este encuentro.