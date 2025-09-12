La UD Las Palmas besa la victoria en casa 146 días después con Gil de maestro

La UD Las Palmas se vuelve a abrazar al gol. Una masterclass del renacido Iván Gil, que anotó dos goles, devolvió a los amarillos la victoria 146 días después 2-1 -la penúltima alegría de local se remontaba al 19 de abril ante el Cholo 1-0 con diana de Javi Muñoz-. La felicidad regresó al Estadio de Gran Canaria en una noche en la que no hubo tranquilidad plena a pesar del resultado. Aquí puedes revivir la emoción del directo.

La mala noticia la dio Marvin, que fue retirado en los minutos finales en camilla. Iñaki volvió a disfrutar de minutos y la Real estuvo al borde de cortar la emoción de la grada en la segunda victoria liguera. El éxito dejó a Jesé y Recoba sin minutos, en una contienda bajo la lluvia con Viera, de nuevo, como revulsivo.

La primera parte fue un cúmulo de ocasiones por parte de ambos equipos. Empezó avisando la UD Las Palmas con una jugada imperial de Marvin que regaló a Lukovic en el minuto tres. Parecía que los de Luis García habían empezado con fuerza, pero la Real Sociedad B no se dejó intimidar. Un pase de Orobengoa a Carrera dejó de piedra al Estadio de Gran Canaria, que entendió que el filial de la Real no venía de paseo.

Volvieron a la carga los visitantes, esta vez con Mariezkurrena como protagonista. Un tiro al larguero cuyo rechace logra atrapar Dinko y que provocó el enfado de una afición que ya veía para qué lado se estaba inclinando el duelo. Unos pitos que hicieron despertar al conjunto de García en forma de ocasiones. Lo intentó la UD de todos los modos: Lukovic por partida doble, que parecía que se desesperaba al no ver resultado en sus remates o Enrique Clemente, que también intentó poner su granito de arena con un remate que no terminó de cuajar.

Jugada de cine

Iván Gil, una de las sensaciones del conjunto amarillo tras su regreso -se lesionó en el primer partido de Liga ante el Andorra- firmó una primera parte de película, y a siete minutos del descanso llegaron los resultados. Un taconazo de Enzo Loiodice cayó en las botas de Pejiño para que Iván Gil rematara a placer. El gol del merecimiento para un jugador que este curso ha demostrado valentía y ganas. Un renacido cuando más lo esperaba la UD. Un gol que además hizo despertar a las gradas, que parecía que poco a poco caían en la depresión.

Tras el descanso, los de Luis García metieron una marcha más. Se vio a un equipo enchufado, implicado con el escudo y con los 17.899 espectadores que juzgaban desde el feudo de Siete Palmas. Lukovic y Amatucci lo intentaron gracias a una dupla perfecta. Una ocasión que puso sobre las cuerdas a la Real Sociedad B. Tres minutos después, Iván Gil puso el broche de oro a su recuperación imperial. Pase de Ale García y gol de Gil, lo que supuso una estadística clara: tres tiros a puerta y dos goles para los amarillos. Parecía que las cosas iban saliendo.

Con la ventaja del 2-0 en el marcador el partido se estabilizó. Pejiño salió para darle paso a Jonathan Viera, que ha tenido minutos en todos los partidos a excepción del primero, que vio el estreno de su equipo desde el palco junto a Jesé Rodríguez. Quedaba la incertidumbre de cómo le recibiría su público, que frente al Málaga le brindó algunos pitos. Esta vez fue diferente: Viera sabía que a su gente se la tenía que ganar a base de minutos y demostrando por qué desde la directiva han confiado en él. Aplausos para el '21' y los focos encendidos en su figura.

Hambre de gol

La entrada de Marc Cardona y Fuster al terreno de juego dio aire a un equipo que quería más. Que no se conformaba con el 2-0. Y las ocasiones siguieron llegando, porque una falta a Marc Cardona en el borde del área hizo relamerse al de La Feria, que no tardó en coger y mimar al esférico para colocarlo en el balcón del área. Intentó hacer el tercero pero el lanzamiento se fue al palo derecho del portero. La Real siguió insistiendo, pero en la segunda mitad la defensa de la UD se mostró firme y seria. Dinko Horkas, por su parte, también volvió a recuperar su seguridad bajo palos, frustrando los intentos de los txuri-urdines.

La mala noticia la dio Marvin, que estaba siendo uno de los mejores del partido. A diez minutos para el final, se tiró al suelo y pidió el cambio. A pesar de los estiramientos no pudo dar más de sí y tuvo que ser retirado del verde en camilla y con la pierna levantada. En su posición, Álex Suárez hizo el relevo e Iñaki hizo lo propio por Enzo Loiodice. Un canterano que demostró galones en El Plantío y que se ganó la confianza de García ante la Real.

Gol en tiempo de descuento

Con el tiempo cumplido, la Real vio el gol. Un córner y una salida de Dinko Horkas frustraron las posibilidades de que la UD cerrara el partido con la portería vacía. Empezó a quemar el balón, los visitantes comenzaron a presionar y las ocasiones empezaron a llover. Lo que pudo ser una victoria a placer terminó con un equipo que piidó la hora al no saber cerrar el partido.

Pero la UD resistió. La victoria estaba al alcance de la mano y no la podían dejar ir. Y no la dejaron, porque con el pitido final, tanto los jugadores como la afición soltaron el aire que llevaban guardando durante estos últimos compases. Aplausos, tranquilidad, y tres puntos para sumar. Una UD Las Palmas que se abraza a la victoria 146 días después con un Iván Gil imperial y un ejercicio de valentía para el resto de la maratón en Segunda. Butarque, la próxima parada.