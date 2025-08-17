UD Las Palmas-Andorra: Ale García es el nueve en un once con tres centrales y Recobita de suplente
Luis García apuesta por la alineación que tumbó al CD Tenerife y prescinde del uruguayo; Helguera confirma que habrá "un par de salidas"
Paco Cabrera
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Y el nueve es Ale García. Banquillo para Recobita, con Kaba y Jesé fuera de la lista. El ex del Real Madrid no ha sido inscrito, así como tampoco el guineano o Lukovic. Luis García Fernández apuesta por el once que tumbó al CD Tenerife con Dinko Horkas, Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Cristian Gutiérrez, Enzo Loiodice, Amatucci, Fuster, Gil y Ale García.
En el banquillo, Caro y Suárez, con el zaguero Álex, Mata, Recobita, Marc Cardona, Herzog, Cedeño, Pejiño, Iñaki, Pezzolesi y Arturo. Se quedan fuera por lesión Sandro, Kirian, Viera y Jesé.
