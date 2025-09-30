Triunfo trampolín o tercera derrota en casa de la UD Las Palmas

De un extremo a otro. Este domingo, la UD Las Palmas recibe al Cádiz en el Estadio de Gran Canaria, un escenario en el que este curso no se le ha dado bien eso de ganar. Con solo cuatro puntos conseguidos bajo el foco de la afición frente a los siete como visitante, los amarillos se exponen ante un triunfo trampolín o la tercera derrota en el feudo de Siete Palmas. Un ejercicio de superación con el objetivo de poner fin a la mala racha de la UD en casa con los equipos andaluces —los de Luis García han firmado derrota ante el Almería y Málaga, aunque ganó al Córdoba a domicilio—.

El Cádiz no es un equipo que se le de bien a los grancanarios. La última victoria que cosecharon en competición oficial data de marco del 2008 (2-0), con ambos equipos en Segunda División, al igual que ahora. Un año después, volvieron a vencer a los gaditanos en Copa del Rey (2-1) pero desde entonces, los amarillos no han podido batir el muro de los cadistas en un partido liguero, a pesar de que sí lo han hecho en amistosos.

Este curso, la UD volvió a perder con el Cádiz, aunque el contexto era diferente: era pretemporada y ambos equipos se estaban preparando para empezar la competición al máximo nivel. El autor del gol fue Mika Mármol, una figura que este domingo estará ausente por un contratiempo muscular. Una baja a la que probablemente se sume la de Enrique Clemente salvo una rapidísima recuperación y la segura de Sandro Ramírez y Kirian Rodríguez.

Sin derrotas en el casillero

Con 15 puntos, el Cádiz es segundo en la clasificación de LaLiga Hypermotion, empatando a puntos con el Deportivo de La Coruña. En los siete partidos que se han disputado, los de Garitano todavía no conocen la derrota, acumulando cuatro victorias y tres empates. El fin de semana solo sumaron un punto al no pasar de las tablas con el Ceuta en su campo. Las Palmas, por su parte, acumula once —al igual que Eibar, Valladolid y Almería— y se sitúa en la octava posición.

Con varias bajas en su esquema habitual, el combinado de Luis García afronta un duelo de máxima rivalidad ante un equipo que aspira a ascender a Primera División. De hecho, en la maratón por llegar a la cima en el mes de mayo, el Cádiz ya se ha colgado medallas, siendo el combinado que más veces ha logrado dejar su portería a cero, con cuatro partidos de siete. El foco estará puesto en Tabatadze, que lleva tres goles, y en Brian Ocampo con dos.

Los gaditanos llevan nueve goles frente a los siete de la UD, pero chutan menos veces a puerta —57 frente a los 62 que suman los insulares—. Ambos equipos han recibido cinco goles pero la posesión se la lleva el conjunto de Luis García, siendo fiel al toque de balón que les caracteriza con un 57% en cada partido.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas