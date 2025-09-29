El triple expediente X de la UD Las Palmas: Mata, Marc y Recoba

Un misterio por resolver y la incógnita que Luis García no ha aclarado. Jaime Mata, Marc Cardona y Jeremía Recoba forman el triple expediente X de una decisión técnica que parece dejar al descubierto que no se cuenta con ellos. Ante la notoria falta de gol del equipo amarillo, destaca la indiferencia hacia unos jugadores que podrían marcar la diferencia a la hora de llegar a la portería rival, pero que no tienen la confianza del míster. Tres casos en el vestuario que tienen antecedentes diferentes pero que coinciden en una misma vertiente: no tienen minutos para demostrar.

En esta línea, el caso más llamativo es el de Marc Cardona. El delantero formado en La Masía llegó a la UD en 2022 y fue una de las piezas claves en el ascenso del conjunto grancanario con seis goles y una asistencia. Sin embargo, el curso siguiente, ya con los amarillos en Primera División, sus minutos en la competición fueron disminuyendo hasta la temporada pasada, cuando su presencia se resumió en once partidos y un gol en Copa del Rey. Este año, con el inicio de la UD de la regeneración y la aparición de Luis García, parecía que el catalán iba a tener protagonismo en un equipo repleto de delanteros, pero en los últimos dos encuentros su figura ha sido una incógnita.

El de Lleida ha jugado los primeros cinco partidos del curso y sorprendió en el once inicial ante el Burgos. Tras su titularidad, fue sustituido en el minuto 57 y volvió a formar parte del esquema de García la jornada siguiente, ante la Real Sociedad B. Sin embargo, se ha quedado fuera de la lista de convocados en los dos últimos duelos —Leganés y Almería— por decisión técnica. «Ha participado en 5 jornadas y bastantes minutos siendo importante. Lo que tiene que hacer es seguir empujando, insistiendo y que todos sigan siendo igual de importantes», explicó el entrenador al ser cuestionado por su ausencia.

La desaparición de Recoba

Otro de los enigmas está en Jeremía Recoba. El fichaje del millón de euros ha pasado de esperanza a desilusión en una afición que apenas ha podido verle jugar y su situación es parecida a la de Marc: ha pasado de jugar los cuatro primeros partidos y de ser titular en dos de ellos —Córdoba y Málaga—, a suplente en los últimos tres. El uruguayo tiene por delante a jugadores de la plantilla como Ale García, que es uno de los inamovibles en el once inicial, Iván Gil, Manu Fuster, Jonathan Viera y el propio Milos Lukovic.

Fe no le falta al técnico ovetense a la hora de reseñar su opinión sobre el uruguayo: «no tengo duda de que nos aportará y nos dará mucho», aunque en varias ocasiones ha pedido tiempo para el jugador. «Tenemos que entender que nunca es fácil para un joven irse de su país, de sus amigos y su familia. Es su primer viaje largo y lo que hay que tener es tranquilidad con él. Está trabajando bien, adquiriendo conceptos de otro fútbol, de una exigencia diferente», comentó. Sin embargo, el mediapunta, cuya intención es devolver a la UD Las Palmas a Primera División, tal y como aclaró en su presentación, todavía no ha podido demostrar su talante.

En su última publicación de Instagram, con fecha de finales de agosto, el uruguayo compartió tres fotografías defendiendo el escudo de la UD y en la que escribió: «Feliz por mi debut en la UD Las Palmas. Hay que seguir mejorando día a día. Vamos». Presente en los entrenamientos, convocado en todos los partidos y realizando el calentamiento en alguno de los casos, Recoba también participa en los retos oficiales de las redes del club, en el que se le puede ver perfectamente adaptado con el resto del equipo. Solo falla una cosa: la confianza.

Por último, el caso de Jaime Mata. El madrileño, que antes del inicio liguero parecía más fuera de la Unión Deportiva que dentro, afronta un nuevo curso vestido de amarillo. La temporada pasada, disputó 30 partidos de Liga en Primera, divididos en 634 minutos y con ninguna diana. Sin embargo, en estas primeras siete jornadas, el '7' de la UD Las Palmas no ha disfrutado de minutos, aunque al contrario que Marc Cardona, ha sido convocado en los siete. En pretemporada, fue titular en los tres primeros duelos ante Orlando Pirates, Brighton y Cádiz, pero en el cuarto enfrentamiento ante el Tenerife en el derbi de las vallas voladoras, fue suplente y desperdició una clara ocasión ante el meta De Vuyts. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver sobre el verde.

El deseo de ser entrenador

A sus 36 años y después de haber pasado en la UD la peor temporada de su carrera el curso pasado, Mata ha confesado públicamente su deseo de ser entrenador. Unos dotes que ya ha dejado ver en algunas ocasiones, cuando ha hecho de intermediario junto a sus compañeros o el árbitro. «Estoy deseando marcar un gol y desbloquear esta situación. Otras veces marcaba de cualquier manera y goles decisivos y ahora me toca la otra cara pero trabajo intensamente para revertir la situación», comentó hace un mes en la radio oficial del club.

Tres jugadores que esperan su momento para devolver a la UD la falta de gol, y que con la baja por sanción de Milos Lukovic parecen tener la luz verde en un esquema que poco puede variar. El objetivo está fijado en el encuentro que los amarillos disputarán ante el Cádiz este domingo en el Estadio de Gran Canaria.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas