Televisión Canaria ofrecerá en abierto 12 partidos de la UD Las Palmas en la temporada 2025-26

Televisión Canaria y Grup Mediapro han alcanzado un acuerdo para la emisión en abierto de doce encuentros de la UD Las Palmas durante la temporada 2025-2026 de LaLiga Hypermotion en el canal autonómico.

"Los partidos se podrán seguir en el canal TDT de Televisión Canaria y también en digital", tal y como avanzó este miércoles la administradora general del ente público, María Méndez.

Se trata de un acuerdo de sublicencia del único partido en abierto por jornada de esta categoría, de la que resultó adjudicatario el citado Grup Mediapro el pasado mes de mayo y que permitirá a la cadena seguir la temporada en la que los amarillos intentarán el regreso a la Primera División – Liga EA Sports.

Gracias a este convenio, la cadena autonómica ofrecerá los partidos designados por el sublicenciador tanto en su señal de TDT como en la página web rtvc.es y en dispositivos móviles, con la condición de aplicar un geobloqueo limitado al territorio español.

Además, el acuerdo contempla la disponibilidad de estos contenidos para la futura plataforma OTT de Televisión Canaria desde el momento en que inicie su actividad.

La nueva temporada será clave para los amarillos, que intentarán regresar a la máxima categoría del fútbol español, la Liga EA Sports.

El primer encuentro en abierto que ofrecerá Televisión Canaria será el lunes 25 de agosto a las 20:30 horas, correspondiente a la segunda jornada: Córdoba CF – UD Las Palmas.