Sigue la rueda de prensa previa al partido entre la UD Las Palmas y el Málaga
El entrenador de la Unión Deportiva comparece ante los medios de comunicación
La Provincia
Las Palmas de Gran Canaria
Luis García comparece en rueda de prensa en la previa del partido entre la UD Las Palmas y el Málaga, el domingo a las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça