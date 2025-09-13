Santi Chicha, de penalti, da el primer triunfo al Villa

El Villa Santa Brígida sumó sus primeros tres puntos gracias al solitario tanto de Santi Chicha de penalti ante Las Palmas C (1-0), una victoria que sirvió para homenajear al recientemente fallecido Zeben Ramos, que militó en los dos conjuntos. El filial neutralizó el buen inicio de los satauteños y mantuvo el 0-0 al descanso, sin embargo, una pena máxima al regreso de vestuarios permitió al Villa ponerse por delante, conservando su mínima ventaja pese al arreón amarillo en la recta final.

Salió más enchufado el Santa Brígida, que se apoderó del balón y durante los primeros compases se acercó con mayor frecuencia al área contraria, generando peligro a través de acciones desde la esquina. La primera clara llegó alrededor del primer cuarto de hora mediante un mano a mano de Camacho que el portero visitante solventó con una buena intervención.

Con el paso de los minutos, Las Palmas C se asentó en el campo y neutralizó la situación durante un tramo de partido más igualado y sin llegadas destacables, aunque con algo más de dominio de la posesión por parte de los satauteños, que tuvieron la última oportunidad al borde del descanso tras una volea de Santi Chicha a la que respondió Mohedano.

Nada más arrancar la segunda parte, un agarrón de Diego sobre Ramón en el interior del área provocó su expulsión y permitió a Santi Chicha establecer el 1-0 desde los once metros. Minutos más tarde, Zapico estuvo a punto de poner tierra de por medio al recoger un saque de falta lateral, pero disparó ligeramente desviado en posición franca.

Los cambios de José Antonio Robaina hicieron que el filial se volcara durante los compases finales pese a jugar en inferioridad numérica, buscando el empate a través de balón colgados al área y acciones a balón parado. Mientras que el Villa, que intentó crear peligro al contragolpe, se mantuvo bien replegado en su parcela y supo sufrir para conservar su mínima ventaja hasta el final.