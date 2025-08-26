Una resaca de felicidad junto a la UD Las Palmas y a 33.000 pies de altura

No imaginó Eduardo Cano cuando estaba haciendo los exámenes de la EBAU que dos meses después iba a estar volando en el mismo avión que la UD Las Palmas, después de haber presenciado su primer partido como aficionado amarillo fuera de casa y con una victoria de recuerdo. Y es que Eduardo no vivió un partido cualquiera, sino que fue testigo de cómo la UD de Luis García volvía a alzar el vuelo, dejando atrás todos los malos recuerdos que había dejado en los últimos años el Córdoba.

«Me dije a mí mismo que si lograba sacar adelante las pruebas de acceso a la universidad me haría el capricho de ir a Córdoba a ver a la UD Las Palmas, el equipo de mi vida», expresa el joven aficionado de 18 años. Tras recibir los resultados de los exámenes y con la certeza de que podría estudiar la carrera de derecho, Eduardo se puso manos a la obra para cumplir su deseo, no sin antes contar con su «colega de toda la vida», que curiosamente también se llama Eduardo, aunque este recibe el apellido de Kaddour.

Planearon el viaje de modo que aprovecharían para visitar la ciudad, escoltados por el abuelo y la novia de Cano, que tampoco quisieron perderse la cita amarilla en tierras cordobesas. Compraron los vuelos con antelación y se quedaron a la espera de que salieran las entradas para comprarlas. El sábado pusieron el pie en la ciudad y recorrieron las calles, un plan que repitieron el domingo. El lunes, llegó el gran día. Camisetas amarillas, la emoción de las primeras veces y la ilusión de ver jugar a la UD en otro campo diferente al Gran Canaria.

Los cánticos de la afición

«Nos sentimos ultras por un día», explica Kaddour, quien describe la experiencia como «única», en la que el impulso del momento te hace estar animando durante los 90 minutos. «Es un ambiente diferente, los aficionados no pararon de animar en ningún momento y a pesar de que éramos minoría, hubo momentos en los que sólo se escuchaban los cánticos que daban aliento a la UD», describen. Un calor por parte de la familia amarilla que los jugadores sintieron en el campo, llenándose de fuerza para poder sumar los primeros tres puntos de la temporada.

En el vuelo de regreso a casa, los seguidores pudieron conversar y bromear con sus ídolos, que mostraron cercanía

Después de la resaca emocional que supone hacer el primer desplazamiento junto a la UD, a la mañana siguiente al llegar al aeropuerto se encontraron con la última sorpresa de un fin de semana de locura: iban a volver a casa con toda la plantilla, compartiendo dos horas y media de vuelo. «El viaje fue tranquilo», explican. «Estuvimos hablando con Jonathan Viera y bromeando sobre el larguero que le impidió marcar el gol», apuntan. Pero el 21 no fue el único que se mostró cercano con los aficionados, sino también Jeremía Recoba y Jaime Mata entre otros. «Una de las cosas que hemos notado es que los nuevos fichajes se han integrado muy bien y que entre todos han formado un buen grupo».

Dos buenos amigos que difícilmente olvidarán la noche del 25A, un día en el que volvieron a ilusionarse con el juego de un equipo que parece estar preparado para el desafío de la Segunda División. «Queda mucho todavía y es muy pronto para hablar», comentan, conscientes de que hay que mantener los pies en el suelo. Sin embargo, encuentran esperanza en un grupo unido que parece complementarse a la perfección sobre el terreno de juego. «Si seguimos jugando como ayer hay posibilidades, y Clemente es el ejemplo de que tenemos que ser valientes y creer que podemos lograrlo», sentencian los dos Eduardo, que vuelven a casa con el corazón lleno y con la idea de planear un nuevo desplazamiento.