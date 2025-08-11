Refuerzo sorpresa para la UD Las Palmas en la portería: Aterriza José Antonio Caro 'Churripi'
El meta onubense llega libre al conjunto amarillo y firma por una temporada
Cristian Gil Fuentes
La UD Las Palmas tiene nuevo integrante en la portería. Después de firmar a Adrián Suárez procedente el Villarreal este verano y confíar en la progresión de Dinko Horkas, el cuadro insular ha anunciado por sorpresa la incorporación del guardameta José Antonio Caro, más conocido como Churripi (La Palma del Condado, Huelva, 03/05/1994).
El portero onubense llega libre tras haber disputado la temporada pasada con el Cádiz y firma como nuevo futbolista grancanario por una temporada.
Churripi inició su carrera en las categorías de base del Sevilla, llegando a debutar con el filial sevillista. Posteriormente, pasó por el Albacete, el Valladolid, la Ponferradina y el Burgos, donde consiguió batir el récord de imbatibilidad en el fútbol profesional que tenía Abel Resino y dejó la marca en 1.294 minutos sin recibir un gol.
La pasada campaña sólo disputó cinco encuentros de Liga y dos de Copa con el Cádiz. El futbolista llegará el martes para incorporarse a la dinámica de Luis García.
