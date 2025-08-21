Ni Real Madrid ni Betis: la corona de este escudo es única en el fútbol español
Más allá de la estética, esconde una clave que ha intrigado a coleccionistas, rivales y curiosos
Jaime Pérez
En el fútbol español hay emblemas que se reconocen a metros de distancia. El de la UD Las Palmas, con su paleta amarilla y azul, pertenece a esa estirpe.
Pero, más allá de la estética, esconde una clave que ha intrigado a coleccionistas, rivales y curiosos: un detalle en la cúspide del escudo que no está ahí por casualidad. ¿De dónde viene y por qué está ahi si Las Palmas no es "real"? Aquí empieza la historia.
Un escudo para toda Gran Canaria
A primera vista, el escudo de la UD Las Palmas luce una corona real “cerrada” como la de tantos clubes históricos.
La diferencia es que Las Palmas no ostenta el título de “Real”: la corona se incorporó al nacer la Unión Deportiva en 1949, heredada del Real Club Victoria, uno de los cinco clubes fundadores, como recoge la web oficial del club, que subraya además que el suyo es “el único escudo del fútbol español con esta particularidad”.
Para su emblema, la nueva entidad pidió formalmente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria usar el escudo de la ciudad como símbolo central, rodeándolo con los blasones de los cinco clubes fundadores. El primer diseño se atribuye a Simón Doreste y Doreste.
De dónde sale la corona
La corona que remata el escudo no procede de una concesión monárquica directa a la UD, sino que se hereda del Real Club Victoria, cuya corona y el título de “Real” derivan del nombramiento de Alfonso XIII como presidente de honor en 1923, como explica el propio Real Club Victoria en su web institucional.
El matiz es importante: no se trata de una licencia propia, sino de un rasgo histórico-heráldico integrado desde el origen de la entidad para subrayar su papel representativo de toda Gran Canaria.
La misma Liga resume el sentido del escudo: es un compendio de la ciudad y de los cinco “padres” del club, pensado para representar a la isla en el fútbol nacional. En otras palabras, la corona no va sola sino que convive con un diseño cargado de referencias institucionales y fundacionales.
- Nos equivocamos en llevar a Julián Álvarez al Atlético de Simeone
- Entra Mastantuono y se produce alineación indebida; Osasuna tiene 24 horas para impugnar
- Vía libre para Casadó: el Barça quiere 30 millones
- Indignación en Osasuna con el arbitraje ante el Madrid: 'Juan Cruz tiene la pierna reventada
- La doble vara de medir de LaLiga con Valencia y Barça
- Muniesa: 'Qatar ya no es ir a retirarse, para los jóvenes es difícil decir que no a contratos potentes de cinco años
- Flick empieza a enfadarse: mete prisa para las inscripciones
- Situación límite del Barça con el Spotify Camp Nou