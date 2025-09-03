Raúl Martín, técnico de la UD Las Palmas Atlético: «No hay mejor forma de empezar la liga que con un derbi ante el Tenerife B»

¿Qué sensaciones tiene a pocos días del arranque de esta temporada con Las Palmas Atlético después del éxito del ascenso a Segunda RFEF?

Sin engañarle le diré que hemos tenido una pretemporada que no ha sido la más regular, la que hubiésemos querido tener. Hay que señalar que contamos una plantilla muy nueva, con gente que está por primera vez en Las Palmas Atlético y con una adaptación a una nueva categoría. Por tanto, estamos en pleno desarrollo y hay que ir uniendo todas las piezas; es algo que lleva su tiempo y ojalá que termine lo antes posible. En estas seis semanas de pretemporada hemos ido encontrando sensaciones con el equipo y viendo también cómo van incluyéndose los nuevos. Es verdad que si mira los resultados de los amistosos no han sido todo lo bueno que nosotros desearíamos, pero creo que va dentro de ese proceso que tiene que experimentar este equipo ahora mismo.

¿Cómo ve ese salto de categoría?

Cada categoría tiene lo suyo; lo normal es que si subes a una categoría superior tenga más nivel. Ahora no vamos a conocer a los rivales tan directamente, sino que en muchas ocasiones tienes que conocerlos el día del partido, por mucho que los analices antes en vídeo. Habrá contextos que para nosotros serán nuevos e iremos recreándolos durante la semana de entrenamiento para que no genere un impacto demasiado grande en los chicos en esos 90 minutos. También hay que tener en cuenta que solo cuatro jugadores saben lo que es la Segunda RFEF dentro de la plantilla y tenemos que ir generando todo ese tipo de experiencias, aunque es algo que hemos ido intentando trasladar en los choques de pretemporada y en ciertos contextos durante los entrenamientos para intentar que el equipo tenga una mejor adaptación a la categoría. Sin embargo, lo normal es que el salto lo notes dentro de los propios partidos cuando empiece la liga.

¿Y en cuanto a la propia competición?

Al final es una categoría que tiene ciertos equipos históricos, grandes ciudades y esta temporada cuenta con muchos filiales a diferencia del año pasado. Creo que el hecho de que haya mucho equipo filial es un plus, ya que te vas a enfrentar a equipos muy jóvenes y parecidos a ti. Es una categoría con un contexto diferente a la Tercera y tenemos que asimilar todo ese desarrollo, además que la calidad aumenta. Ahora cobran importancia determinados aspectos durante los encuentros porque se genera una igualdad mucho mayor y hay menos diferencias.

En la UD siempre se habla del estilo y de una manera concreta de entender el fútbol, ¿qué mantra futbolístico va a seguir Las Palmas Atlético?

Me agrada que me haga esa pregunta porque considero que tiene muchas respuestas. Personalmente, creo que no se puede utilizar una sola respuesta para contestarla, aunque es cierto que tienes que conocer la idiosincrasia del club en el que estás, y en este caso es Las Palmas. Lo primordial es conocer las características de la plantilla y de los futbolistas, pero sí, nos gusta llevar a cabo planteamientos propositivos, aunque muchas veces te vas a encontrar con escenarios en los que tienes que valorar algunas cosas. Habrá momentos en los que te encuentres rivales de calidad con los que vas a tener que ser un poco más reactivo en ciertas situaciones. La idea es que el equipo no maneje solo un registro de juego porque hay características dentro de la plantilla que sufren variables. Le pongo un ejemplo: tenemos jugadores que se desarrollan con un estilo más de transición y otros que se desarrollan con un estilo más combinativo, con una asociación un poquito más larga, sobre todo, en las situaciones de ataque. Salvo que tengas todas las piezas por igual en cada posición, es decir, que las características del jugador que entra sean las mismas de las del jugador que sale, es algo que es inviable. Además, habrá momentos en los que contemos con un determinado número de futbolistas y con otros no, porque también estamos al servicio del primer equipo, algo muy importante para nosotros. Lo ideal es ir abriendo la mentalidad del jugador, creando un desarrollo y un tipo de idea, sí, pero a partir de ahí siendo ajustable, moldeable a las circunstancias que vayamos viviendo semana a semana.

Más allá de la permanencia, ¿cuál es el objetivo de un filial donde hay que competir y a la vez formar a los futbolistas?

No nos hemos puesto ningún objetivo en cuanto a la clasificación, no queremos ni ser muy optimistas ni muy pesimistas. Creo que desde el momento en que pones uno, en este caso y por norma cuando llegas a una categoría nueva es la salvación, quizás se puede ir el foco a otras cosas. Desde mi punto de vista, todo tiene que ir dentro de un conjunto. Al final, el futbolista sabe que seguramente tendremos un objetivo clasificatorio en cuanto a un mínimo, pero no lo hemos recreado este año; no lo hemos recreado porque queremos quitarle ese foco mental al futbolista. Lo que buscamos es que la formación y la competición, que van unidas, estén dentro del mismo foco, quitándonos de encima la cuestión clasificatoria.

¿Cómo analiza a esta camada de jugadores de cara al primer equipo?

Esta camada es diferente a la de otros años. Quizás, es un poquito más extrovertida en cuanto a situaciones de campo. Además, vamos sufriendo modificaciones porque nos ha pasado otros años de perder algunas camadas e ir a por otros. En ese sentido, creo que esta plantilla tiene muchos jugadores que son echados para adelante, hablando en modo canario, y yo los veo bastante bien, sobre todo, por la proyección que pueden tener. A pesar de ello, todo eso al final va con un tipo de exigencia y no solo vale con hablar y decir las cosas, sino con hacerlas.

Las Palmas Atlético ha cambiado bastante su fisonomía de plantilla con muchas caras nuevas, ¿era necesario tanto cambio? ¿Qué se busca con esta remodelación?

Como siempre digo, es una cuestión de la dirección deportiva. Muchos chicos han tenido que salir por temas contractuales, otros por ciertas decisiones y al final esto pasa todos los años. Es cierto que, quizás, se vea tan voluminoso porque el 60% de la plantilla es nuevo, y no solo hablo de los que comienzan etapa en Las Palmas Atlético, porque también tenemos hasta chicos que vienen de la dinámica del juvenil y las categorías no son las mismas. Todo eso, conlleva a otro tipo de desarrollo y entiendo que al final habría que cubrir algunas necesidades, pero yo siempre digo que me gusta trabajar con lo que me pongan, y en eso la dirección deportiva ha tenido que obrar en relación a las circunstancias que han tenido que vivir.

Dentro del plantel hay varios nombres interesantes como los de Arturo Rodríguez, Sergio Viera, Johan Guedes o Sergio Ruiz, entre otros, ¿qué se puede esperar de ellos?

Todos los años me suelen hacer este tipo de preguntas y no me voy a mojar. Creo que de los que has nombrado se esperan grandes cosas, pero para mí todos son importantes y todos pueden crecer; podemos hablar de Iván Medina, Carlos Navarro, Rachid Saiah, Diego Rodríguez… de muchísimos. No voy a poner el foco en uno en concreto o en cuatro que pueden ser los más visibles porque así ha pasado durante la pretemporada. Yo creo que cualquiera que trabaje puede tener un desarrollo mayor, pero hay que demostrarlo; nos pueden poner una vitola en concreto por haber hecho la pretemporada con el primer equipo, pero ahora hay que demostrarlo y las categorías son diferentes, por lo que decíamos antes de los contextos. Para mí, cualquiera puede ser importante en la dinámica del equipo

También cuentan con ficha de filial Valentín Pezzolesi, Adam Arvelo, Adri Suárez y un Iñaki González que puede ser titular este fin de semana en Burgos, ¿podrá trabajar con ellos o solo estarán en dinámica de primer equipo?

De momento están en dinámica del primer equipo. Es una cuestión de la dirección deportiva. También entiendo que, en caso de las necesidades que puedan surgir, los chicos van a necesitar minutos. Es un poco impredecible y no sé cómo lo quieren hacer. Iñaki es un chico que ya estuvo con nosotros y tiene mucha calidad, demostrará el futbolista que es. A Adam Arvelo y Adrián Suárez los conozco un poco menos; a Valentín sí que lo conocemos bien porque estuvo el año pasado con nosotros. Habrá que irlo viendo semana a semana y las decisiones que se vayan tomando siempre serán en favor del jugador, nunca en un plan egoísta. Seguro que cuando lleven un tiempo, si no tienen minutos, habrá un desarrollo diferente o se buscará el acomodo para se puedan expresar en partido; no sé si será aquí o en otro sitio, pero eso no se lo puedo decir yo. Siempre se mira por el bien del futbolista y, en principio, no le cierro la puerta a que pueda participar con nosotros.

Hace unas semanas, ante el Andorra en el primer partido liguero, Valentín Pezzolesi debutó en Segunda División y fue expulsado después de unos minutos en los que no le salieron las cosas, ¿habló con él tras ese partido?

No, no hablé con él después del partido. Soy una persona que cuando todo el mundo cae sobre una misma circunstancia intenta alejarse y buscar el tiempo ideal para hablar el tema. No lo he podido encontrar, pero conozco a Valentín y es un chico muy humilde. Le tocó lo que le tocó y al final es verdad que la acción es muy visible, pero cuando hablamos de canteranos y de gente de la casa hay que darles espacio. Valentín no lo hizo a posta o porque no esté preparado, pero ahora intentará analizar lo que pasó y buscará una mejora. Ojalá que no le vuelva a pasar y, si le ocurre de nuevo, tenemos que arroparlo. A mí, como entrenador, también me han dado muchas oportunidades y me han ayudado a curtirme, pues con Pezzolesi pasa lo mismo. Aunque sea un canterano al que le faltan ciertas experiencias y el otro día comete dos errores no hay que ponerle la equis encima. Creo que tiene capacidades para estar ahí el día de mañana.

¿Cómo es su relación con Luis García? ¿Hay comunicación constante? ¿Intercambian algún tipo de información?

Lo poco que he hablado con Luis García me ha parecido un fenómeno. Es una persona muy natural y se ha acercado a hablar con nosotros cada vez que hemos ido a entrenar a Barranco Seco. Ahora estamos entrenando en el Anexo, pero cuando podíamos trabajar arriba nos encontrábamos en el buffet y sí que hablábamos. Nos ha abierto la puerta, nos ha dado el espacio y creo que nos tenemos que apoyar porque es difícil encontrar personas que lleguen nuevas a un club y sean capaces, en poco tiempo, de tener ese tipo de gestos. Es beneficioso para nosotros como compañeros de profesión, para el club en general y para los chicos. No es fácil que, con el poco tiempo que hemos tenido, una persona se dedique a otra con todo lo que tiene de trabajo. En Luis García veo una persona muy transparente y que va de cara. Yo hablo con los chicos y me comentan que el míster tiene buena llegada con la plantilla y que les ayuda.

¿De qué manera se gestiona el escenario tan cambiante de un jugador que sube y baja a entrenar con el primer equipo desde el punto de vista de un entrenador?

El apartado psicológico es muy importante. Hay que ser conscientes de que cuando llegas a un filial estás en ese paso de si sí o si no; tus decisiones cobran una mayor importancia. Cuando el jugador sube puede recrearse películas mentales que a veces están equivocadas respecto a lo que es la situación real, pero llevamos ya tiempo trabajando con Vicente Gómez, que está de coordinador del primer equipo, y con Suso Hernández, que está de coordinador con nosotros, ese tipo de situaciones. Hablamos cuando un jugador sube qué es lo que hace y cómo se desarrolla arriba; cuando baja también le preguntamos qué ha hecho y cómo se ha sentido. No podemos crearles una presión mayor y hacerles ver que tienen que estar por encima de los demás porque, como ya le dije antes, para mí todos son importantes. Nosotros intentamos ayudarles. Lo primero que les decimos es que ahora están aquí y que se tiene que centrar en dónde están, mientras que cuando suban se tienen que centrar en el primer equipo. Algunas veces se equivocan porque a todo lo que ya llevan consigo le sumas una serie de ideas del exterior, noticias y demás que nunca les vienen bien. Aun así, las personas que le nombraba nos facilitan el desarrollo con el futbolista porque se cuida el más mínimo detalle.

Hablando ahora del inicio de competición de la Vela Chica, ¿hay mejor manera de empezar una temporada que con un derbi contra el CD Tenerife B?

No hay mejor manera de empezar la temporada que con un derbi ante el Tenerife B. Todo el mundo sabe lo que es un derbi en las Islas, pero nunca sabes si es pronto o tarde para vivir un partido de estas características en plena temporada. Nosotros lo que queremos es jugar y competir. Queríamos vernos en estas situaciones porque es un premio a lo que logramos el año pasado. Nos ha tocado empezar con un derbi y la realidad es que ya son muchas semanas de pretemporada; se nos ha hecho un poco largo.

¿Está el equipo listo para esta cita?

Lo que queremos es ver si lo que estamos trabajando nos va a servir para sumar puntos. Si lo hacemos bien sumaremos y si lo hacemos mal no lo haremos. Queremos vernos en una dinámica de mucha igualdad y creo que eso va a fomentar muchísimo el desarrollo individual y colectivo de la plantilla. La realidad es que el futbolista, con el máximo respeto a hacia nuestros rivales de la temporada pasada, donde nos costó alcanzar el ascenso, se acomoda. Siempre ve lo mismo, siempre juega en los mismos campos y ante los mismos rivales. Por eso, muchas veces nuestros jugadores necesitan otro tipo de estímulo y sentir la incertidumbre, ya que están acostumbrados a ganar muchas ligas y competiciones base. La incertidumbre que te genera el hecho de no saber lo que va a pasar al tener rivales de más identidad a nuestro lado es fundamental. Vamos a pasar de ser, con todo el respeto, cabeza de león a estar en el medio. Todo eso nos va a sumar; ahora sabemos que tenemos que hacer muchas cosas para poder ganar puntos.

¿Cómo ve al Tenerife y su proyecto de cantera? ¿Cree que hay más igualdad con la UD?

Nos hace bien que haya más igualdad. A veces, quitamos o rechazamos la igualdad porque nos crea un estrés y una adversidad. Ese tipo de cosas hacen que nos pongamos más nerviosos y yo al final intento verlo todo desde un plano más positivo. Cuando hay diferencias no suma, individualmente el futbolista no va a más porque lo sabe, cuando hay igualdad vas a tener que buscar un esfuerzo extra. Entiendo que hubo momentos en los que vivimos un poquito más alejados respecto al Tenerife en cuanto a competitividad por los motivos que fuesen y ahora estamos un poco más parejos. Se puede ver en que los dos filiales están en Segunda RFEF y los dos equipos C en Tercera; eso habla bien de los clubes. Ahora bien, soy un entrenador que se centra mucho en el equipo, en el día a día, se centra en su contexto, en su club, en lo que pasa aquí dentro y muchas veces ni quiero ni tengo tiempo para centrarme en otras cosas con todo el respeto.

Más allá de todo eso, ¿a nivel personal cuál es su objetivo? ¿Le gustaría dar un salto más en su carrera?

Se habla mucho de ello y, sobre todo, en entrenadores de filiales. Yo no tengo el foco puesto en un sitio concreto al que me gustaría llegar. Hace 14 años estaba entrenando en el San Pedro Mártir, que es el club que me formó como jugador y como persona, después el Estrella me da la oportunidad y de ahí pasé a la UD Las Palmas. Siempre digo que la felicidad se encuentra donde quieras estar y donde estés cómodo; da igual que sea aquí, en segunda regional o donde sea. No me pongo ningún objetivo. Lo que debo hacer es convivir con el contexto que tengo ante mí este año porque, al igual que los jugadores sienten incertidumbre, los entrenadores también la sentimos cuando vamos a sitios que no conocemos como la Segunda RFEF. Soy feliz con lo que he sido y con lo que tengo ahora mismo, con los chicos y con el club. Mi única meta es ser mejor día a día. Desde pequeño me han educado a que las cosas te las ganes por tus méritos y no por los deméritos de los demás, y yo creo que en eso; nuestro objetivo focalizado es Las Palmas Atlético, en Segunda RFEF, competir, disfrutar, pasarlo bien, fomentar un buen desarrollo y un buen proceso formativo para los chicos.

¿Es un sueño entrenar al primer equipo de Las Palmas?

Todo el mundo tiene sueños. Hace unos años, en el penúltimo ascenso de Las Palmas en 2015, recuerdo estar en Fondos de Segura animando al equipo que pasaba con la guagua y pensaba que lo que quería era vivir una de esas experiencias desde dentro, sea donde sea y en el puesto que sea. En el último ascenso, con Pimienta en 2023, recuerdo hablar con Alberto Moleiro por videollamada mientras estaba en la guagua con el resto de los jugadores y me dije: «qué guapo tiene que ser estar ahí ahora mismo». Lo normal es que la gente comunique el puesto en el que estás con el de entrenador, pero yo soy feliz con lo que hago. Sueños tenemos todo, sueños de entrenar a la Selección Española, por ponerle este ejemplo, lo tienen muchos, todos lo tenemos, pero yo creo que para mí el mayor sueño ahora mismo es entrenar en las Palmas Atlético.