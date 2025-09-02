Ramírez: «Hubo una oferta del Girona por Mika Mármol de 4 millones»

Mika mármol tuvo una oferta del Girona. El central de la UD Las Palmas tuvo la oportunidad de salir de la entidad amarilla tras recibir una oferta de cuatro millones, pero desde la dirección deportiva la rechazaron. El Girona dejó claro que no iba a subir la cantidad y el propio jugador lo supo desde hace dos meses, cuando se produjeron las primeras conversaciones. Así lo ha explicado Miguel Ángel Ramírez en la radio del club, en la que también ha hecho balance del cierre de mercado.

«Otros equipos de Primera han estado interesados en nuestros jugadores, pero querían llevárselos gratis, no comprando», comentó el presidente. Además, hizo hincapié en la posibilidad que había de que hubiera alguna incorporación más en las últimas horas del mercado. «Si hubiésemos tenido alguna ficha libre, quizás hubiésemos podido hacer algo con temas que surgieron a última hora. Pero no quisimos hacerlo».

Una plantilla que se cierra con once nuevas incorporaciones —Sergio Barcia, Amatucci, Cedeño, Lukovic, José Antonio Caro, Cristián Gutiérrez, Recoba, Jonathan Viera, Adam Arvelo, Jesé Rodríguez y Adri Suárez—. «Estamos bastante satisfechos con el equipo, yo creo que la imagen que han dado ha sido bastante buena. Este equipo tiene un margen de mejora increíble, hay jugadores interesantísimos que están recuperándose y cuando toda la maquinaria esté engrasada creo que va a ser un equipo bastante competitivo», indicó Ramírez.

Mensaje a la afición

Además, el presidente de la UD alabó el inicio de temporada de Ale García, a quien describió como «uno de los mejores jugadores en su puesto de la competición». Por último, lanzó un mensaje a los más de 23.500 abonados que este año respaldarán a los amarillos en Segunda División: «Le pido a la afición que confíe en nosotros, tenemos claro que el trabajo en el día a día es lo que nos lleva a tomar decisiones correctas. Hay que tener paciencia y necesitamos que los chicos de la cantera salgan, tengan minutos y nos ayuden también».