Puro show en la Basílica del Pino: Viera de capitán, las muletas de Sandro y la conversación de Ramírez con un abonado de la UD Las Palmas

Puro show en la Basílica de Teror. La visita de la UD Las Palmas a la patrona de la Virgen del Pino dejó varias imágenes reseñables, que valen de resumen de una jornada de fe y devoción. Jonathan Viera Ramos posó en camarín con Miguel Ángel Ramírez y Pinito como imagen más potente.

La muestra inequívoca de que el '21' ejercerá de capitán junto a Álex Suárez, Kirian Rodríguez y Enzo Loiodice. El presidente Ramírez lo confirmó minutos después, advirtiendo que eso forma parte de los códigos y la liturgia de la caseta. "Pero como queda una vacante por la salida de Benito Ramírez".

Con Jaime Mata junto a Kirian Rodríguez, en la última fila, durante el discurso del párroco de Teror y rector de la Basílica Jorge Martín de la Coba, no podía falgar el '¡viva la Virgen del Pino!' y '¡viva la UD Las Palmas!'. Al delantero madrileño, se le cuestionó por su rescisión de contrato y se limitó a contestar "no me han dicho, no sé nada". La entrada de Sandro Ramírez con muletas fue otro punto picante de la jornada, que vale de tradición como vínculo mágico entre Teror y la UD. El jugador fue intervenido de su rodilla derecha y se le espera para noviembre.

Además, Ramírez mantuvo una conversación con un abonado en la puerta de la Basílica, que comenzó acalorada, y terminó con un saludo. Estrecharon las manos tras cuestionarle el seguidor el destino de los montantes de los fichajes de Pedri o Roque Mesa.