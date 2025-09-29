LA PROVINCIA sortea entradas dobles para los partidos que la UD Las Palmas disputará en octubre en el Estadio de Gran Canaria

La UD Las Palmas afronta un mes de octubre apasionante en LALIGA HYPERMOTION con dos compromisos en casa que prometen grandes emociones. El primero de ellos será el próximo domingo 5 de octubre, a las 20:00 horas, frente al Cádiz CF; mientras que el segundo tendrá lugar el siguiente domingo 19 de octubre, también a las 20:00 horas, ante el siempre competitivo SD Eibar. Dos choques claves para las aspiraciones del conjunto amarillo, que buscará sumar puntos con el aliento de su afición en el Estadio de Gran Canaria.

Ante el interés masivo que despierta la UD Las Palmas en cada compromiso como local, LA PROVINCIA pone en marcha un sorteo exclusivo entre sus suscriptores, ofreciendo la oportunidad de ganar entradas dobles para cada uno de estos duelos. De esta forma, los lectores fieles del periódico podrán vivir de cerca el ambiente vibrante que caracteriza a la casa amarilla y acompañar al equipo en su lucha por estar en los puestos de privilegio de la clasificación.

La UD Las Palmas, a por la regularidad en LALIGA HYPERMOTION

La UD Las Palmas afronta un nuevo desafío en casa, un terreno que esta temporada no le ha resultado especialmente favorable en su participación en LALIGA HYPERMOTION. Con apenas cuatro puntos logrados como local, frente a los siete sumados a domicilio, el conjunto amarillo se encuentra ante una prueba crucial: transformar la presión de su afición en un impulso hacia la victoria. El choque contra el Cádiz se presenta como una oportunidad para romper la dinámica negativa en casa frente a rivales andaluces (derrotas previas ante Almería y Málaga) y, al mismo tiempo, consolidar la esperanza que dejó su triunfo frente al Córdoba fuera de la isla.

Ante el Cádiz CF, un rival con experiencia en Primera División, será una prueba de fuego para medir la solidez del equipo y su capacidad de competir frente a un adversario directo en la lucha por escalar posiciones. Por su parte, el duelo contra el SD Eibar, uno de los candidatos habituales al ascenso, promete ser un choque de alta tensión y exigencia, en el que la afición jugará un papel determinante.

Sorteo exclusivo para suscriptores

Para premiar la fidelidad de quienes confían día a día en LA PROVINCIA como fuente de información de referencia, el periódico organiza este sorteo exclusivo para suscriptores. Los participantes podrán optar a ganar entradas dobles para asistir de manera gratuita a cada uno de los dos partidos programados en octubre en el Estadio de Gran Canaria.

¿Qué se puede ganar?

🎟 Una de las entradas dobles para el partido UD Las Palmas – Cádiz CF (5 de octubre, 20:00 h).

(5 de octubre, 20:00 h). 🎟 Una de las entradas dobles para el partido UD Las Palmas – SD Eibar (19 de octubre, 20:00 h).

(19 de octubre, 20:00 h). ⚽ La posibilidad de disfrutar del mejor fútbol en vivo, con el calor de la hinchada amarilla.

🎉 Una experiencia única compartida con la afición y un acompañante.

¿Cómo participar en los sorteos?

Unirse a los concursos es muy sencillo. Solo hay que seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, aprovecha nuestras tarifas diseñadas para nuevos suscriptores y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

Apúntate aquí al sorteo de entradas dobles para el 5 de octubre:

Apúntate aquí al sorteo de entradas dobles para el 19 de octubre:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo de entradas para el encuentro del 5 de octubre se celebrará el viernes 3 al mediodía, mientras que el correspondiente al partido del 19 de octubre tendrá lugar el viernes 17. En ambas fechas, los tres afortunados serán notificados de inmediato a través de los datos de contacto facilitados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ventajas de ser suscriptor de LA PROVINCIA

Participar en sorteos como este es solo una de las muchas ventajas de suscribirse a LA PROVINCIA. Los lectores suscritos disfrutan de acceso ilimitado a todas las noticias digitales, reportajes exclusivos, análisis de expertos, opinión de firmas destacadas, suplementos y newsletters personalizadas. Además, cuentan con navegación libre de publicidad invasiva y la posibilidad de acceder a sorteos y promociones especiales vinculadas a eventos culturales y deportivos de Canarias publicadas en el Club+.

Con una suscripción, se abre la puerta a vivir experiencias únicas como la que se ofrece ahora: estar en el Estadio de Gran Canaria animando a la UD Las Palmas en dos choques de máxima emoción.

👉 Este otoño, el fútbol y la mejor información se dan la mano. Suscríbete a LA PROVINCIA, participa en el sorteo y acompaña al equipo amarillo en su camino por la LALIGA HYPERMOTION.

¡Mucha suerte y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas