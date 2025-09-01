Problema en la medular de la UD Las Palmas: Amatucci y Cedeño, ausencias en la visita al Burgos

La UD Las Palmas no contará ni con Lorenzo Amatucci ni con Edward Cedeño para el próximo duelo liguero ante el Burgos en El Plantío. Los dos futbolistas, junto a Valentín Pezzolesi, han sido llamados por sus selecciones para disputar la fase de clasificación para la Eurocopa Albania y Serbia 2027 en el caso del italiano Amatucci, y para los dos primeros partidos del Grupo A de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf en caso del panameño Cedeño. Dos bajas importantes que se unen a la de Pezzolesi, que ha sido convocado con España sub 19 para jugar el Torneo Pinatar Arena en Murcia en el que será su debut internacional con las categorías inferiores.

Amatucci defenderá la camiseta de su país en la selección sub 21, después de haber pasado anteriormente por las filas de Italia sub 18 (7 partidos), sub 19 (11 partidos) y sub 20 (5 partidos y un gol). Los italianos se enfrentarán a Montenegro el viernes 5 de septiembre y a Macedonia del Norte el martes 9 de septiembre. Por su parte, Cedeño estará con la absoluta de Panamá y se medirá a Surinam este jueves y ante Guatemala el lunes 8 de septiembre.

Valentín Pezzolesi, que coge el testigo de Arturo Rodríguez, convocado la pasada temporada con España Sub 19, ya se encuentra concentrado con el resto del grupo para medirse a Países Bajos (3 de septiembre a las 18:00 horas), Inglaterra (sábado 6 de septiembre a las 10:00 horas) y contra Ucrania (martes 9 de septiembre a las 9:30 horas). Tres bajas que la UD tendrá que amañar de cara al encuentro ante el Burgos, en el que será el cuarto partido de la temporada. En El Plantío, los de Luis García buscarán su segunda victoria lejos de casa, después de haber ganado en el Nuevo Arcángel.

La enfermería coge aire

Sin embargo, no todo son malas noticias en el conjunto amarillo. Durante el entrenamiento de esta mañana, se pudo ver a Kirian Rodríguez y Viti completando parte del trabajo junto al resto del equipo. Un paso hacia adelante que hace pensar que los dos futbolistas están cada vez más cerca de poder estar a las órdenes del técnico ovetense. En la enfermería sigue Sandro Ramírez, que sigue con su puesta a punto tras su operación de rodilla, e Iván Gil, que en principio ya estará disponible para las próximas semanas después de que su lesión no haya sido tan dramática como en un primer momento parecía.

El Burgos llega al duelo con la UD Las Palmas ocupando el octavo puesto en la clasificación. Goleó en su estreno liguero a la Cultural Leonesa (5-1) bajo el calor de su afición; empató sin goles con el Deportivo de La Coruña y perdió ante el Andorra (2-1) esta última jornada.