La previa: Ale García, Viera, Lukovic y una noche para el despegue en la UD Las Palmas

La UD Las Palmas inicia su primer duelo del curso fuera de casa visitando al Córdoba (20.30 horas, TVC), un viejo conocido en la entidad amarilla. Lo hará con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada y con la novedad de Jonathan Viera en la convocatoria, que tras haber sorprendido con su físico en los entrenamientos de esta semana, todo apunta a que podría volver a pasear su ingenio por los campos de la Segunda División. Le acompañará el delantero serbio Milos Lukovic, con el cartel de ser, hasta el momento, el fichaje más valioso de la categoría de plata esta temporada con un valor de mercado de cinco millones de euros.

A las ausencias esperadas de Sandro Ramírez, que sigue con su proceso de recuperación después de su operación de rodilla, la de Sory Kaba, que está a la espera de formalizar su salida del conjunto amarillo, Viti, Kirian Rodríguez e Iván Gil, se suma la baja de Jesé Rodríguez, Pejiño y la del guardameta Adri Suárez. Estas tres últimas debido a un brote por coronavirus. Valentín Pezzolesi, que cumple sanción tras su expulsión el fin de semana pasado ante el Andorra, tampoco figura en una lista en la que entraron los platanitos Iñaki y Arturo.

Será la segunda prueba oficial del técnico ovetense Luis García, bajo lupa después de haber firmado en la primera jornada un empate ante el recién ascendido Andorra. Con la incertidumbre de si esta vez, lejos del calor de la afición, esperará tanto a hacer los cambios y con la duda de si volverá a alinear de inicio al canterano Ale García, autor del primer y único gol de la UD esta campaña; si apostará por la titularidad del veterano Jonathan Viera o si dará minutos al último refuerzo de la plantilla: Milos Lukovic.

Una diferencia de 28,8 millones

El escudo de Las Palmas estará defendido por una plantilla que tiene a sus espaldas un valor de mercado de 42,3 millones de euros, frente a los 13,5 millones del Córdoba. Un conjunto que al igual que los amarillos buscan la primera victoria de la temporada después de haber caído ante el Sporting de Gijón, y que también tendrá contratiempos en su plantilla, con las ausencias del defensa Rubén Alves y de los extremos Adilson Mendes y el hispanobrasileño Dalisson de Almeida.

Un duelo de máxima rivalidad, con recuerdos un tanto amargos en la UD y cuyo último enfrentamiento se remonta al año 2019 con victoria para los insulares. Noventa minutos de fútbol entre dos viejos conocidos que este año pugnan por volver a la categoría de oro y un escenario que será testigo de las filigranas de las nuevas incorporaciones de la entidad amarilla. Momento para que Viera vuelva a volar con el balón en los pies, para que Ale García se consolide, para que Lukovic demuestre su talento y para que Amatucci y Recoba dejen su sello personal. Luces, cámara y acción.