Pasión amarilla a la caza de una foto con sus ídolos antes del inicio de La Liga

El reloj no ha marcado las cinco de la tarde cuando Jonathan Viera, Jesé, Cedeño y Recoba salen a escena y ocupan las sillas colocadas al lado de la tienda oficial, ubicada en el estadio. Baño de masas de los más de un millar de seguidores que hacían cola bajo el sol abrasador, aplausos y gritos de emoción se pueden escuchar a la perfección, más aún cuando el momento que llevaban esperando durante todo el día está a punto de llegar: la firma de sus ídolos.

Muy bien vestida, con los labios perfectamente pintados y sus atuendos de la UD Las Palmas llega Pepa García. Nada más mirarle el rostro se nota que está emocionada, y conforme se va acercando a paso lento a sus ídolos, se va notando su felicidad. Es la primera persona a la que le firman, y no es para menos, porque a sus 90 años, ha sido una de las privilegiadas en ver a la UD desde sus inicios, y les ha acompañado desde el Insular y hasta el Estadio de Gran Canaria sin importar la categoría y los resultados.

"Viera, eres un canario muy bonito", le dice García al delantero de La Feria, que le sonríe mientras la mira con ternura. Ella, según cuenta, ha visto a Jonathan desde sus inicios vestido de amarillo, cuando solo era un niño en busca de su sueño. Un sueño que por cierto cumplió. "Yo tenía unos diez años cuando empecé a venir al estadio, así que haz cálculos tú misma desde cuando sigo a la Unión Deportiva", explica mientras tiende a su nieto Omar, su fiel compañero, la camiseta que Viera y Jesé le han firmado. "Yo venía con mi bisabuela y después con mis abuelos, quienes me daban flores para que se las llevara al equipo y así ganaran", rememora.

"Que Viera no se vaya más"

Ella, que es una de las abonadas más antiguas, se rige por la canariedad en la plantilla, motivo por el que la llegada de Viera y Jesé alegraron su verano. "Le pedí a Viera que no se volviera a ir, él sabe que esta siempre será su casa", dice Pepa, quien se ha agarrado con fuerza al sentimiento amarillo desde que era bien pequeña, y no ha soltado desde entonces. "La UD Las Palmas es parte de mi vida, significa tanto que no lo podría explicar".

Y no sólo Pepa, sino que como ella se agolparon en el Anexo del Estadio de Gran Canaria miles de fieles en busca de una foto con su ídolo. Desde camisetas hasta la mascota del equipo, banderas, gorras o estampas, que a un coste de un euro y vendidas en la tienda oficial, fueron los productos más adquiridos para que la afición se llevara un recuerdo de una tarde de verano en la que no importó el calor ni las horas que tuvieron que pasar de pie.

"Tengo la foto, tengo la foto", comenta Adriana Martín dando saltitos. Tan sólo tiene nueve años, pero su compromiso con la UD es desde pequeñita, cuando fue de casualidad a un partido con su padre y se enganchó. Ahora, es tan fanática que se sabe todos los nombres de la plantilla, y sueña con que llegue el domingo a las 20.30 horas para ver rodar el balón de nuevo. Está "completamente enamorada" de Jonathan Viera, una de las grandes sensaciones del mercado de fichajes, y aunque el futbolista no le pudo aclarar bien si estará disponible para el domingo, ella le esperará pase lo que pase. "Lo importante es que está aquí", dice tímida.

Tensión tras el final de la firma

A pesar de que desde el club habían informado que la firma de autógrafos se haría desde las 17.00 hasta las 18.30 horas, debido a la cantidad de aficionados que había en la cola muchos de ellos se quedaron sin poder ver de cerca a los jugadores. Por ello, cuando informaron que la firma había finalizado, la tensión se hizo notable y los gritos empezaron a ser protagonistas. Jonathan Viera, que volvió a dejar claro por qué es uno de los capitanes, salió y dio explicaciones a los seguidores amarillos, aunque eso no hizo que se rebajara el nerviosismo.