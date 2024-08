Partido con 'Pimienta' en Gran Canaria

Las Palmas y Sevilla disputarán este viernes un partido marcado por el regreso de Xavi García Pimienta al Estadio de Gran Canaria, ahora en el banquillo sevillista, y el estreno en el local de su sustituto, el también catalán Luis Carrión. Hace solo cuatro meses que ambos equipos se vieron las caras en este mismo escenario (0-2). Y si bien aún no lo había hecho oficial, probablemente Pimienta ya tenía decidido que no iba a continuar en el conjunto isleño, aunque entonces ni podía sospechar que el destino le tuviese preparado un guion así.

La llegada de Carrión al equipo amarillo pretende dar continuidad al trabajo que inició Pimienta hace dos años y medio, pero con matices que mejoren, sobre todo, su efectividad de cara a la portería rival, un déficit que le pasó factura en la segunda vuelta de la pasada campaña, con catorce partidos consecutivos sin ganar que le impidieron asegurar la permanencia hasta la penúltima jornada. El nuevo entrenador de la Unión Deportiva ha ensayado durante todo el verano con un sistema 1-4-2-3-1, a diferencia del 1-4-3-3 que utilizaba Pimienta, y no asume tantos riesgos en la salida de balón como hacía el ahora técnico sevillista.

Carrión tendrá que ensamblar las once incorporaciones que han llegado a la plantilla -se espera una más, con la llegada de otro delantero-, y una decena de bajas en una notable reestructuración de la plantilla. Para este primer partido, el preparador barcelonés no puede contar con los lesionados Daley Sinkgraven, Fabio González, Pejiño y Adnan Januzaj, su fichaje estrella.

LA NUEVA ERA DE PIMIENTA

Empieza el camino del nuevo Sevilla que entrena Xavi García Pimienta y la casualidad ha hecho que el técnico barcelonés dispute los primeros puntos de la temporada en el estadio Gran Canaria y ante su equipo del pasado curso, la UD Las Palmas, con lo que el partido está rodeado de muchos alicientes. Para la cita del viernes, el conjunto hispalense, como todos en estos inicios de la campaña y con el mercado de fichajes abierto durante todo agosto, está en plena formación y consolidación de los esquemas de juego que se pretenden.

El Sevilla, después de haber participado en siete de las últimas ediciones de la Liga de Campeones y haber logrado diecinueve clasificaciones europeas en veinte temporadas, ahora, sin torneos continentales para esta temporada y con una economía más austera, pretende reconducirse en las competiciones nacionales.

SIN SAÚL ÑÍGUEZ

Ante Las Palmas no estará por lesión el extremo Suso Fernández, quien en un entrenamiento de esta semana se lastimó una rodilla, ni uno de los refuerzos de la campaña, el centrocampista cedido por el Atlético de Madrid Saúl Ñíguez, quien debe cumplir un partido de sanción que le pesa de la pasada campaña con el conjunto colchonero. También está lesionado otro de los fichajes en esta pretemporada, el medio belga Albert Lokonga, y están recién llegados de los Juegos de París 2024 el campeón olímpico Juanlu Sánchez y el subcampeón olímpico francés Loïc Badé, por lo que parece que no entrarían, por lo menos de inicio, en el encuentro del viernes.

En este caso también está el capitán de la plantilla, Jesús Navas, quien regresó recientemente de las vacaciones después de proclamarse campeón de Europa con la selección española. Con todo ello, lo más probable es que García Pimienta ponga un equipo inicial con futbolistas que han trabajado con más tiempo durante la pretemporada.