Las Palmas Atlético paga caro sus errores en Valdebebas

Las Palmas Atlético sigue sin estrenar su casillero de victorias en su reestreno en Segunda RFEF y cayó ante el Real Madrid C (2-0). El filial amarillo salió desubicado al campo y no dio síntomas de mejoría hasta el primer gol madridista en el minuto 20. Tras ello, las fuerzas se igualaron, pero una pena máxima en la recta final decantó finalmente la balanza hacia el bando merengue.

Salió más enchufado el conjunto blanco, que se acercó con peligro durante los primeros compases ante una escuadra, la grancanaria, a la que le costó entrar en el partido, viéndose obligado a replegarse para contener los ataques locales. La primera ocasión clara la protagonizó Barroso con un remate a la media vuelta que se marchó alto.

En el minuto 20, la superioridad madridista tuvo su recompensa tras un centro desde la izquierda que Nicolau no pudo atrapar, dejando el balón en bandeja para que Barroso rematase a la red. Tras el 1-0, Las Palmas Atlético dio un paso al frente, pero salvo en un intento de Johan Guedes, apenas puso en aprietos a la zaga rival hasta el descanso.

Al regreso de vestuarios, Quetglas atrapó sin complicaciones el primer intento de Elías, mientras que Johan buscó la igualada con una volea que salió ligeramente elevada. Por su parte, Óscar Mesa cabeceó un saque de esquina a la madera en el lado contrario del campo.

Cuando restaba menos de un cuarto de hora para el final, el colegiado señaló infracción en un agarrón sobre Álvaro Ginés en el área, permitiendo a Barroso sellar su doblete desde los once metros. Con el 2-0 en el marcador, los de Raúl Martín se volcaron a la desesperada, dejando espacios que el cuadro merengue pudo aprovechar al contragolpe, sin éxito en los metros finales.