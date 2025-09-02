Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

El orgullo de una madre en el estadio de Gran Canaria

Con solo siete meses, el bebé vivió su primer encuentro de la UD Las Palmas ante el Málaga CF. Su madre compartió el momento en redes

Audio del VAR en la revisión del penalti en el UD Las Palmas-Málaga

Audio del VAR en la revisión del penalti en el UD Las Palmas-Málaga / RFEF

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las derrotas duelen, pero hay emociones que las superan. El pasado fin de semana, el Estadio de Gran Canaria fue testigo de uno de esos momentos que trascienden el fútbol: el primer partido de un bebé de solo siete meses, llevado por su madre a ver a la UD Las Palmas.

Aunque el equipo amarillo cayó ante el Málaga CF, el verdadero protagonista fue el pequeño, cuya expresión de alegría y sorpresa ante el ambiente del estadio fue inmortalizada por su madre en un emotivo vídeo publicado en redes sociales.

Aunque el resultado no nos favoreció, no se me va a olvidar nunca la cara de felicidad de mi gordito”, escribió @saraydq7, quien no solo compartió un momento íntimo, sino que tocó el corazón de cientos de aficionados en Canarias y más allá.

Una historia de afición y amor que se hace viral

En cuestión de horas, la publicación de la madre y su hijo fue compartido, comentado y aplaudido en redes sociales. Para muchos, fue un recordatorio de lo que significa realmente el fútbol: pasión, familia y tradición.

El pequeño, vestido de amarillo, observaba con atención el campo, los cánticos, las luces... y, sobre todo, el entusiasmo de quienes lo rodeaban. El mensaje de la madre, breve pero profundo, acompañaba las imágenes: "Con solo 7 meses y espero que sean muchos más..."

No hacía falta más. La historia se volvió viral por su autenticidad y por lo que representa: la transmisión del sentimiento por un club desde la cuna.

TEMAS