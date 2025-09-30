Las obras en el Gran Canaria podrían obligar a la UD Las Palmas a jugar en otro estadio

La UD Las Palmas podría tener el estadio del San Fernando como un posible escenario para disputar sus encuentros de La Liga. Así lo expresó el Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero al ser cuestionado por las obras del Estadio de Gran Canaria tras haber firmado la adjudicación definitiva de la obra, que comenzarán el próximo mes de noviembre o diciembre con la demolición del edificio este y uno de los cilindros. "Es probable que en momentos concretos los aficionados se reubiquen", comentó en Onda Cero. "La Naciente es poco problemática porque son apenas 1.000 butacas", expresó, aunque el problema vendría a la hora de comenzar con la nueva cubierta del estadio.

"Vienen momentos difíciles en el que los aficionados tienen que ser conscientes: ha pasado en el Bernabéu, en Son Moix, en el Camp Nou o en el Reale Arena", comentó el consejero. "En Gran Canaria no tenemos otro estadio con las capacidades que pide La Liga, lo único salvable es que el número de espectadores mínimo es de 8.000 personas", explicó Aridany, haciendo referencia a que en cualquier caso, cuando se eleve la cubierta, los amarillos tengan que mudarse a otra ubicación de la Isla o limitar la entrada a algunas zonas del estadio.

"A lo mejor no tenemos que llegar a esta situación pero a lo mejor sí. Aun así, estamos hablando de la temporada 28/29 y solo cuando se vaya a levantar la cubierta", expuso de manera tranquilizadora. Un Aridany Romero que durante su intervención se mostró sincero, y confesó que es la obra que más le preocupa. "No tendrá nunca la épica del Insular, pero sí queremos hacerlo un estadio de fútbol y en esa tarea vamos a tener vicisitudes y espero que los aficionados nos comprendan porque es algo muy complejo", sentenció.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas