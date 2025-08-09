El nuevo delantero de la UD Las Palmas llega el martes y un Spiderman en Barranco Seco

El nueve está cerca. Cuestión de horas. Pero Luis García Fernández no se aferra a lo que tiene. «El nueve no me preocupa, porque es una suerte estar en un club que trabaja fenomenalmente los tiempos. Esperamos el mercado, saben que lo queremos y buscamos. Tenemos suficientes recursos para poder afrontar la Liga. El mercado estará abierto hasta el final y siempre para mejorar en todas las posiciones. Porque el fútbol evoluciona y tenemos que hacerlo», valoró tras conquistar el primer triunfo.

Desde el club grancanario, se publicó ayer que el nuevo ariete estará el martes en la Isla. Otro de los temas de inferés pasa por la situación contractual de Mika Mármol. El central fue ayer de los más destacados y para el técnico ovetense, su venta o no al Girona no le afecta. «Esa pregunta es para la dirección deportiva». Sobre el debut de Jesé, es un paso importante de un activo que debe marcar diferencias .«Son minutos que a él le van a venir muy bien a nivel mental, confiamos en ese proceso de que se pueda poner bien y que venga para ayudarnos porque él tiene mucha ilusión». Además, admite que maneja la duda de Viera para el debut ante el Andorra. «Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la semana. Más ilusión y ganas que él no tiene nadie».

La anécdota del último derbi del verano la protagonizó un aficionado de la UD que presenció el pulso disfrazado de Spiderman.A 35 grados, un ejemplo de devoción por el escudo en plena alerta roja.