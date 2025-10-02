La Nube está lista en julio de 2029 y la torre Este se demuele en noviembre

La bombonera de vanguardia de los 100 millones estará lista en julio de 2029. El nuevo Estadio de Gran Canaria, bautizado como La Nube, estará operativo en el curso 29-30 como aperitivo a la disputa del Mundial de Fútbol de 2030. Las obras comienzan el próximo noviembre con la demolición, parcial y "con un trabajo de chinos", de la torre Este del recinto de Siete Palmas, que fue inaugurado en 2003.

Ricardo Pereira, responsable y supervisor de la obra, avanzó esta mañana las líneas maestras del proyecto en Expodeca en Santa Cruz de Tenerife, que contará con opciones múltiples de ocio y gaming.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas