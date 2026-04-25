Muere Ángel Sánchez a los 49 años, exjugador de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas confirmó la triste noticia del fallecimiento de Ángel Sánchez Armas, exfutbolista y técnico dle cuadro canario, a la edad de 49 años, después de varios días en cuidados paliativos tras unalarga enfermedad. El club amarillo expresó públicamente su dolor por la pérdida de una figura vinculada a distintas etapas de la entidad.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Sánchez, quien había superado recientemente un cáncer, llegó al primer equipo en la temporada 1996-97, cuando el conjunto insular competía en Segunda División. Su debut oficial se produjo el 15 de junio de 1997, frente al CD Toledo.

A lo largo de varias campañas defendió la camiseta amarilla en 33 partidos y acumuló más de 1.300 minutos de juego. Además de su paso por la UD Las Palmas, el exjugador también militó en equipos como el Lanzarote, Vecindario, Universidad, Ibiza y L’Hospitalet.

Después de retirarse del fútbol profesional, inició su camino en los banquillos como entrenador. Arrancó en la temporada 2016-17, cuando se incorporó al proyecto de Las Palmas C, en Regional Preferente, acompañado por Álex Castro como ayudante. Bajo su dirección, el filial amarillo logró el ascenso a Tercera División, una hazaña importante para la base del club.

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“La UD Las Palmas lamenta el fallecimiento de Ángel Sánchez y muestra sus condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, comunicó el club en una publicación que ha causado mucha tristeza a los aficionados canarios.