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Muere Ángel Sánchez a los 49 años, exjugador de la UD Las Palmas

El exfutbolista del cuadro canario falleció a los 49 años tras una larga enfermedad, dejando una huella imborrable en el club amarillo

Ángel Sánchez, exjugador de la UD Las Palmas

Ángel Sánchez, exjugador de la UD Las Palmas / UD Las Palmas

Àlex Calaff

Àlex Calaff

La UD Las Palmas confirmó la triste noticia del fallecimiento de Ángel Sánchez Armas, exfutbolista y técnico dle cuadro canario, a la edad de 49 años, después de varios días en cuidados paliativos tras unalarga enfermedad. El club amarillo expresó públicamente su dolor por la pérdida de una figura vinculada a distintas etapas de la entidad.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Sánchez, quien había superado recientemente un cáncer, llegó al primer equipo en la temporada 1996-97, cuando el conjunto insular competía en Segunda División. Su debut oficial se produjo el 15 de junio de 1997, frente al CD Toledo.

A lo largo de varias campañas defendió la camiseta amarilla en 33 partidos y acumuló más de 1.300 minutos de juego. Además de su paso por la UD Las Palmas, el exjugador también militó en equipos como el Lanzarote, Vecindario, Universidad, Ibiza y L’Hospitalet.

Después de retirarse del fútbol profesional, inició su camino en los banquillos como entrenador. Arrancó en la temporada 2016-17, cuando se incorporó al proyecto de Las Palmas C, en Regional Preferente, acompañado por Álex Castro como ayudante. Bajo su dirección, el filial amarillo logró el ascenso a Tercera División, una hazaña importante para la base del club.

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La UD Las Palmas lamenta el fallecimiento de Ángel Sánchez y muestra sus condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, comunicó el club en una publicación que ha causado mucha tristeza a los aficionados canarios.

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