Mika Mármol: «Nos llevamos un punto con sabor agridulce»

Un punto con sabor agridulce y la sensación de que las ocasiones no sirven de nada cuando el balón no entra en la portería rival. Así ha sido el resumen del partido de Mika Mármol, que expresó su malestar por no haber podido sumar de tres en El Plantío después de una primera parte que se decantó del lado amarillo.

«Ya sabíamos que contra este rival iba a ser un partido complicado. Hemos tenido nuestras ocasiones pero no las hemos podido meter y nos llevamos un punto con sabor agridulce», argumentó. El catalán hizo hincapié en el primer tiempo de la UD, en el que las ocasiones llovieron. «En la primera parte hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras que yo creo que si metemos una o dos el partido nos lo llevamos», expresó.

Un balance general en el que coincidió el guardameta Dinko Horkas, que al contrario que en el duelo ante el Málaga la jornada pasada, esta vez el croata estuvo más seguro y acertado. «Hemos jugado un buen partido, especialmente en la primera parte, con tantas ocasiones pero no metimos», apuntó, no sin antes buscar el lado bueno a la situación. «Hay que seguir, en este campo es difícil ganar puntos. Volvemos con un punto más y tenemos que seguir».

El regreso de Iván Gil

La buena noticia del partido la dio Iván Gil con su regreso a los terrenos de juego tras su lesión. El centrocampista disputó unos minutos y se pudo probar, transmitiendo buenas sensaciones. «Me he visto bien, pillando sensaciones y estos minutos me sirven para seguir preparándome», comentó satisfecho.

Sobre el partido, Gil cree que la UD mereció más, aunque es consciente de que falta determinación. «El partido en la segunda parte se ha enfriado un poco, habremos caído en el juego de ellos en vez de seguir un poco más a lo nuestro, de tener el balón, tener más calma y así ha sido el partido», finalizó.