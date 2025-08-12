Mika Mármol, un fichaje de diez millones para la UD Las Palmas

Mika se queda y no hacía falta ser catedrático. Solo había que prestar atención a los detalles. Mika Mármol Medina (Terrassa, 24 años), cuyo contrato finaliza el 30 de junio y cuenta con una cláusula de diez millones –la UD percibiría cinco al contar con el 50% del pase– cierra el verano con cuatro titularidades ante Brighton, Cádiz y los dos clásicos ante el Tenerife.

Portó el brazalete en La Orotava en el derbi de las vallas voladoras y es pichichi de la pretemporada con dos dianas con el renacido Gil. Ubicado como central, tanto en una defensa de cuatro como de tres, conforma uno de las mejores noticias para Luis García Fernández. Verlo competir de forma tan asidua en esta fase experimental de probetas evidenciaba su continuidad.

Con 284 minutos, fue el sexto más utilizado por el estratega ovetense del plantel y el segundo defensa tras Enrique Clemente (317’). Con un valor de mercado de diez millones, es el activo de mayor tasación del plantel. Luego aparecen Lorenzo Amatucci (3,5), Sandro Ramírez (2,5), Herzog (2), Viti Rozada (2) y Recobita (1,7).

Desde el Girona, club que trasladó una oferta de tres millones –la UD ingresaba 1,5–, la intentona se quedó en un amago de libro. Ante este panorama, Mika se convierte en el mejor para la UD en la lucha por el ascenso. Disponer de un lingote de oro de diez ‘kilos’ eleva al proyecto a otra dimensión. El 1 de enero de 2026 ya puede firmar con el equipo que desee como agente libre.

No es exagerado determinar que el cuadro amarillo cuenta con el mejor defensa de la competición –entra en esa comparación el ex del Real Madrid Vallejo–. Ramírez zanjó ayer el debate artificial de la venta del ‘3’, que está en la lista de capitanes. Si no hay dinero y juega –Kaba encadena dos duelos en el banco sin minutos y Marc Cardona abandonó el stage aquejado de una gripe misteriosa–, blanco y en botella.

«Es mentira; es falso, todo. Interés de un equipo llegó, pero ese equipo no pagará por él. La cantidad que ofrecieron fue insuficiente. Esta situación, económicamente no nos beneficia, ya que el 30 de junio queda libre, pero ganamos en seguridad defensiva», admitió en la emisora oficial del club.

Sin Viera y Recobita de nueve

El plantel de Luis García Fernández retoma hoy el trabajo de cara al estreno liguero ante el Andorra en el Gran Canaria (domingo, 20.30 horas, LaLiga TV Hypermotion) con la baja de Jonathan Viera Ramos.

El mediapunta de 35 años, con un fuerte dolor en la espalda, ha dado pasos en su recuperación pero su estreno se aplaza a la visita del Nuevo Arcángel de Córdoba, en la segunda jornada del calendario –del lunes 25 de agosto–.

En relación al primer once y pendiente de las molestias del lateral derecho Viti Rozada, Dinko Horkas es el dueño absoluto de la portería. En el carril diestro, si no llega el asturiano, será el turno para Marvin Park. Barcia y Mika son los centrales con Cristian Gutiérrez como zaguero por la zurda.

En el centro del campo: Enzo, Cedeño o Lorenzo y el renacido Gil. De nueve, Recobita, con Ale García y Manu Fuster en las bandas. La duda es Mata, lastrado por su verano negro, como punta de refuerzo.