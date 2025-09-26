Una noche de reencuentros
El médico Álex Muñoz vuelve tras un adiós sin gloria en la UD Las Palmas
El lateral, trigoleador en Primera de amarillo, quedó marcado por una pifia ante el ‘Lega’
Carla Gil Alberiche
Una noche de reencuentros en el Estadio de Gran Canaria. Con la visita del Almería al feudo de Siete Palmas, regresa un viejo conocido de la UD Las Palmas: Álex Muñoz. El lateral izquierdo, que militó la temporada pasada en el equipo amarillo, fichó este verano por el Almería, club en el que ha jugado los seis partidos del curso, dando dos asistencias.
En su etapa en la UD, Muñoz, que hace un año estaba a punto de terminar su grado en medicina, disputó 21 partidos de Liga, aunque su presencia en el verde no fue constante, encadenando titularidades con suplencias. Su último partido de corto defendiendo el escudo insular fue en mayo de este mismo año. Un duelo en el que se confirmó el descenso de Las Palmas a Segunda División.
En esa cita, el alicantino disputó los primeros 45 minutos, antes de quedar retratado por gol del CD Leganés. Una pifia que dio que hablar por lo poco que hizo el lateral por evitar el tanto pepinero. La última jornada, en la visita al RCDE Stadium, vio el partido desde el banquillo.
«Un final triste»
Con el final de la temporada y de su contrato, Muñoz decidió probar otros destinos y poner rumbo al Almería, aunque su figura en la plantilla de la regeneración de la UD no se veía con malos ojos. Se despidió de la familia amarilla a través de sus redes sociales asegurando que fue «un final triste» por no conseguir el objetivo, aunque dejó clara su seguridad a la hora de que el equipo volvería a la máxima categoría. Una carta que finalizó con un «ha sido un placer compartir este año con vosotros, os desearé lo mejor».
Hoy, vuelve a la que fue su casa durante un año y se reencuentra con viejas glorias unos meses después. Lo hace defendiendo otro escudo pero con la certeza de que en la casa amarilla siempre se le acogió de la mejor manera a pesar de su adiós sin gloria. El alicantino subió a sus redes sociales una imagen aterrizando en la Isla, lo que muestra su anhelo a Gran Canaria.
Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas
